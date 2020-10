Valentino Picone, uno degli attuali conduttori di Striscia la Notizia, è risultato positivo al Covid-19. Il tg satirico di Canale 5, dopo la positività del suo creatore Antonio Ricci, deve dunque fare i conti con un’altra assenza. Ecco spiegato perché Picone questa sera non è alla conduzione di Striscia insieme al suo storico compagno Ficarra.

In via precauzionale, Picone seguirà dunque il programma da casa. È risultato infatti positivo al test sierologico rapido ed è in attesa dell’esito del test molecolare. Al suo posto ad affiancare Salvo Ficarra è stato chiamato Cristiano Militello.

Stasera dietro al bancone di #Striscia ci sarà l’inedita coppia formata da Salvo Ficarra e @CriMilitello. Valentino Picone, risultato positivo al test sierologico rapido e in attesa dell’esito del test molecolare, seguirà la puntata da casa, in via precauzionale@FicarraePicone — Striscia la notizia (@Striscia) October 26, 2020

