Striscia la notizia oggi non va in onda? Il nuovo orario per oggi, 18 gennaio 2023

Striscia la notizia oggi – mercoledì 18 gennaio 2023 – non va in onda? La risposta è no, va in onda. Ma ad un orario diverso dal solito. Il programma condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti verrà trasmesso su Canale 5 a partire dalle ore 19,30. Il motivo? Per lasciare spazio alla partita di Supercoppa Italiana tra Milan e Inter in programma alle ore 20 a Riad (Arabia Saudita). Per rivedere Striscia la Notizia al solito orario bisognerà aspettare “appena” 24 ore: già domani – giovedì 19 gennaio – tutto tornerà alla normalità con la solita programmazione.

Veline

Chi sono le due veline di Striscia la Notizia 2022-2023? La velina mora si chiama Cosmary Fasanelli, 22 anni, ed è una ragazza pugliese di Brindisi. È cresciuta praticando molti sport, tra cui la danza, che studia dall’età di tre anni e mezzo. Il suo debutto in tv avviene a 17 anni, come concorrente di Tú sí que vales. Si trasferisce a Milano, partecipa come ballerina a diversi programmi televisivi e come concorrente ad Amici, anche se non arriva al serale. La nuova velina si definisce solare, umile al limite dell’insicurezza, perfezionista e romantica. Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che, dopo aver chiuso una relazione con Alex Wyse, anche lui concorrente di Amici, è stata avvistata con l’altro ballerino del talent show Nunzio Stancampiano.

Anastasia Ronca, la velina bionda, anche lei 22enne, è di Somma Vesuviana (Napoli). Pratica da sempre ginnastica artistica, una passione trasmessale da sua madre, che è stata anche la sua coach. Ha frequentato l’istituto di arte e moda e fin da subito ha cominciato a lavorare come modella e fotomodella. Nel 2019 appare a Colorado (Italia 1) come Miss Colorado, nel 2021 a Temptation Island (Canale 5). Silenziosa e determinata, sogna di fare l’attrice oppure di lavorare nel campo della moda.

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora va in onda oggi Striscia la notizia 2022, ma dove vedere di solito il programma in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 20.35. Canale 5 è visibile al tasto 5 del digitale terrestre, 105 di Sky. Se non siete a casa potete collegarvi su Mediaset Infinity che permette di seguire i vari programmi Mediaset tramite la connessione internet.