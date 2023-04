Striscia la Notizia, cambia una delle veline: perché Cosmary Fasanelli non c’è?

Perché la velina di Striscia la Notizia, Cosmary Fasanelli, stasera non c’è? Diversi fan della trasmissione satirica stasera, 28 aprile 2023, potrebbero chiederselo. La ballerina infatti, come ha comunicato lo stesso tg satirico di Canale 5, non sarà presente nei prossimi giorni. Il motivo dell’assenza dell’ex allieva di Amici di Maria De Filippi è da legare ad una indisposizione, ma il programma di Antonio Ricci non ha aggiunto altri dettagli sulla vicenda. Non si sa nemmeno quante puntate salterà Cosmary.

Al suo posto, insieme alla bionda Anastasia Ronca, ballerà Marcia (Marcia Thereza Araujo Barros). In realtà, lei non è un volto estraneo al pubblico affezionato a Striscia. La ragazza ha 24 anni ed è una modella italo-brasiliana, ha infatti debuttato in televisione a Paperissima Sprint, altro storico varietà di Antonio Ricci. Inoltre, ha ricoperto il ruolo di velina il 2 dicembre 2022. Nella nota del tg satirico è stato infine sottolineato che Cosmary sta bene e, in attesa di tornare sul bancone, seguirà il programma da casa. A Striscia ha debuttato nel dicembre 2022. Anche in quella occasione sostituì l’ex allieva di Amici, facendo la “velina per un giorno”.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché Cosmary Fasanelli stasera non c’è a Striscia la Notizia, ma dove vedere il programma in tv e live streaming? Il tg satirico va in onda dal lunedì al venerdì subito dopo il Tg5 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetInfinity.