Stranger Things 4, Netflix svela il titolo del primo episodio

Il 6 novembre Netflix ha festeggiato lo Stranger Things Day, l’anniversario della scomparsa di Will Byers, un evento che ha permesso il concretizzarsi della trama dell’amata serie fantascientifica dei fratelli Duffer.

Ed è proprio in onore dello Stranger Things Day che il colosso dello streaming ha reso noto, tramite i suoi account social, il titolo del primo episodio della quarta stagione.

Non è stata ancora comunicata una data per il ritorno dell’amata serie dei fratelli Duffer, ma abbiamo un titolo.

Stranger Things 4, il titolo infernale del primo episodio

Il primo episodio della quarta stagione s’intitola “Chapter One: The Hellfire Club” ed è – come al solito – scritto dai fratelli Duffer (ideatori della serie).

Analizzando la scelta del titolo – reso noto tramite la fotografia del copione – Netflix potrebbe lasciar intendere diverse cose: sia che il nuovo capitolo promette già nuove disavventure per i nostri giovani protagonisti (in fase di crescita), sia un legame con il mondo della Marvel.

Chi è patito dell’Universo Marvel saprà che l’Hellfire Club è il nome di un gruppo di personaggi Marvel della saga della Fenice Nera, acerrimi nemici degli X-Men.

In realtà, Hellfire Club era anche il nome di una società segreta nell’Inghilterra del diciottesimo secolo.

Potrebbero interessarti Un passo dal Cielo 5: anticipazioni e trama della nona puntata in onda oggi 7 novembre Adrian, il cast della serie animata ideata e scritta da Celentano Adrian, le anticipazioni della prima puntata di stasera 7 novembre su Canale 5

Cosa sappiamo della quarta stagione di Stranger Things? Che il nuovo capitolo farà spazio a quattro nuovi personaggi, tanto per cominciare: tre adolescenti e un adulto, forse perché – come recita il teaser di Netflix – la quarta stagione ci porterà lontano da Hawkins, ma questo cosa significa? Che saremo in un’altra città o finiremo dritti nel Sottosopra?

Spazio ai nuovi, ma torneranno sicuramente i personaggi più amati: in molti si sono chiesti che fine abbia fatto Hopper. C’è chi vocifera che l’americano fatto prigioniero dai russi sia proprio lui, ma sarà davvero così? Mentre speriamo, aspettiamo.