Perché Storie italiane oggi non va in onda: il motivo, Rai 1, 5 gennaio 2023

Perché Storie italiane oggi non va in onda? Il programma di Eleonora Daniele lascia spazio su Rai 1 oggi, 5 gennaio 2023, al funerale di Papa Ratzinger da Piazza San Pietro, presieduto da Papa Francesco. Spazio ad un lungo speciale del Tg1 a partire dalle 8.25. I funerali del Papa emerito Benedetto XVI inizieranno alle ore 9.30. Per la prima volta nella storia un Papa presiede il rito funebre di un altro papa. Ecco perché Storie italiane non va in onda.

Per l’occasione saltano anche Uno Mattina e a seguire È sempre mezzogiorno. Al termine del funerale infatti andrà in onda Il provinciale, fino al Tg1 delle 13.30. Il programma di Eleonora Daniele tornerà regolarmente in onda lunedì 9 gennaio 2023. A San Pietro sono attesi oltre 60mila persone, anche se non si tratta di funerali di Stato visto che Benedetto XVI non è più il pontefice regnante.

