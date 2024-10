Storia di una famiglia perbene 2: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Questa sera, venerdì 18 ottobre 2024, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Storia di una famiglia perbene, la nuova stagione della serie con Giuseppe Zeno e Simona Cavallari. Appuntamento in prima visione per quattro venerdì a partire dalll’11 ottobre in prima visione. Ma vediamo insieme le anticipazioni di stasera.

Anticipazioni e trama

Maria e Francesco Falco si incontrano sulla scogliera, quando l’inatteso irrompere di una barca alla deriva provoca un nuovo atto eroico del ragazzo. Quale sarà l’esito del salvataggio? Falco arriverà tardi? Maria si chiede perchè questo misterioso imprenditore stia sempre intorno a lei ed alle persone cui tiene di più. Intanto, Angelica continua a tramare contro i De Santis, con il chiaro obiettivo di colpirli nei loro affetti più cari e arrivando a mettere nei guai seri la stessa Maria.

Cast

Abbiamo visto la trama di Storia di una famiglia perbene 2, ma qual è il cast della fiction di Canale 5? La fiction in onda su Canale 5 con la seconda stagione è diretta da Stefano Reali e scritta da Mauro Casiraghi, Eleonora Fiorini, Stefano Reali con la collaborazione di Roberta Colombo, realizzata dalla 11 Marzo Film di Matteo Levi in coproduzione con Mediaset.

Protagonisti attori molto amati come Giuseppe Zeno, Simona Cavallari e Federica Torchetti. Nel cast sono presenti anche: Vanni Bramati, Alex Lorenzin, Marco Falaguasta, Alessandro Pess, Monica Dugo, Matilde Sofia Fazio, Sonia Aquino, Elia Marangon e Chiara Vinci.