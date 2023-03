Stasera tutto è possibile: anticipazioni, ospiti, cast e giochi di oggi, 6 marzo

Questa sera, lunedì 6 marzo 2023, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda Stasera tutto è possibile, il comedy show di successo realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, condotto da Stefano De Martino. Confermati nel cast del programma Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia con le sue imitazioni. L’Auditorium Rai di Napoli torna a riempirsi, ogni lunedì, di allegria e risate grazie agli ospiti – comici, attori, personaggi dello spettacolo, vecchi e nuovi amici – pronti a giocare e a divertirsi con le prove dello show. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni: cast, ospiti e giochi di oggi

“Maghi e Streghe” sarà il tema della puntata che avrà come ospiti, oltre a Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che questa settimana imiterà Francesca Fagnani, anche Max Giusti, Paolo Conticini, Matranga e Minafo’, Marta Filippi, Vittoria Castagnotto e Francesco Procopio. Tutti saranno chiamati a cimentarsi nei vari giochi della serata, dai classici Stammi dietro dance, Rubagallina e Alphabody, passando per i nuovi La coppia che scoppia, Patapouf e l’esordiente Ma che bontà. In quest’ultimo chi partecipa dovrà assaggiare quattro pietanze, di cui una sgradevole al gusto, ma dovrà dire sempre e comunque “che bontà”. Agli altri il compito di ripetere l’assaggio, evitando di scegliere il piatto sgradevole. Non mancherà la Stanza Inclinata. Senza vincitori né vinti, vale una sola regola: divertirsi.

Streaming e tv

Dove vedere Stasera tutto è possibile in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda ogni lunedì alle ore 21,30 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.