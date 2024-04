Stasera tutto è possibile 2024: anticipazioni, ospiti, cast e giochi di oggi, 22 aprile

Questa sera, lunedì 22 aprile 2024, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda Stasera tutto è possibile, il comedy show di successo realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, condotto da Stefano De Martino. Nel cast del programma, giunto alla decima edizione, quest’anno, ci sono quattro “moschettieri” al fianco di De Martino: ai confermati Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, si aggiungeranno Herbert Ballerina e Giovanni Esposito. Confermato anche Vincenzo De Lucia, con le sue ormai iconiche imitazioni. L’Auditorium Rai di Napoli torna a riempirsi, ogni lunedì, di allegria e risate grazie agli ospiti – comici, attori, personaggi dello spettacolo, vecchi e nuovi amici – pronti a giocare e a divertirsi con le prove dello show. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni: cast, ospiti e giochi di oggi

Tema della puntata, in onda dall’Auditorium Rai di Napoli, sarà Arti e Mestieri. Ospiti, oltre a Biagio Izzo, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito e Vincenzo De Lucia (che imiterà Mara Venier), anche Leonardo Fiaschi, Carlo Amleto, Flora Canto, Marta Filippi e Anna Tatangelo. Mascotte del programma il Panda, animato da Francesco Garzia. Tra i giochi, oltre all’immancabile “Stanza Inclinata”, icona del programma, ci saranno: “Stammi dietro dance”, “All’unisono”, “Decollo immediato”, “Segui il labiale” e “Dammi due mani”. Inoltre, farà il suo esordio “Vorrei ringraziare”, un nuovo gioco in cui alcuni ospiti saranno chiamati a centro palco e, dopo aver ricevuto il “Golden Step” per una determinata categoria, dovranno salire sul podio e fare un discorso di ringraziamento per il premio appena ricevuto.

Streaming e tv

Dove vedere Stasera tutto è possibile in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda ogni lunedì alle ore 21,30 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.