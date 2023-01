Stanlio e Ollio: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, domenica 8 gennaio 2023, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Stanlio e Ollio, film del 2018 diretto da Jon S. Baird. La pellicola, adattamento cinematografico del libro Laurel & Hardy – The British Tours di ‘A.J.’ Marriot, narra le vicende del celebre duo comico Stanlio e Ollio, interpretati rispettivamente da Steve Coogan e John C. Reilly, alle prese col loro tour del 1953. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio, la trama e il cast.

Trama

Nel 1937, durante la produzione del film I fanciulli del West, la coppia comica Laurel e Hardy è all’apice del successo. Tuttavia i rapporti tra Laurel e Hal Roach, produttore dei titoli più famosi, sono molto tesi e giungono a un punto di rottura. Stan ritiene i compensi non all’altezza degli introiti generati dai loro film e, convinto di poter replicare il successo altrove, intende minacciare la rescissione dei loro contratti e proporsi con Oliver a un’altra casa di produzione.

Quest’ultimo propende per una posizione più accomodante, e suggerisce di limitarsi a richiedere un ritocco del loro ingaggio. Roach, oltre a non smuoversi dalle sue posizioni, intende utilizzare una clausola del contratto di Stan, che gli impone un’altissima penale economica per la cattiva pubblicità causata allo studio dalla sua turbolenta vita privata; Laurel, a sua volta, non fa mistero del suo disprezzo per Roach per la sua ammirazione per Benito Mussolini e per i suoi controversi legami d’affari con il regime fascista, sotto l’occhio del ciclone per l’utilizzo di armi chimiche nella Guerra d’Etiopia.

Giunto al termine del contratto, Stan ne negozierà uno nuovo con la 20th Century Fox per sé e Oliver; questi, tuttavia, ancora legato da un accordo individuale con Roach, deciderà a malincuore di onorarlo, girando un film (Zenobia) senza il suo compagno storico e non presentandosi all’appuntamento per la firma del nuovo contratto. 1953. Trascorrono 16 anni, la coppia è invecchiata e in cattiva salute, ed entrambi sono reduci da problemi di alcolismo. Stan è diabetico, mentre Oliver è ingrassato visibilmente e ha problemi di ipertensione. Bisognosi di denaro e in attesa di iniziare le riprese di un film comico basato sulla storia di Robin Hood (per il quale Stan lavora alacremente alla sceneggiatura), accettano di ripiego una tournée teatrale nel Regno Unito e in Irlanda…

Stanlio & Ollio: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Stanlio e Ollio, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli (Qui il cast completo):

Steve Coogan: Stan Laurel

John C. Reilly: Oliver Hardy

Shirley Henderson: Lucille Hardy

Danny Huston: Hal Roach

Nina Arianda: Ida Kitaeva Laurel

Rufus Jones: Bernard Delfont

Susy Kane: Cynthia Clark

Keith MacPherson: James Finlayson

Joseph Balderrama: James W. Horne

Richard Cant: Harry Langdon

John Henshaw: Nobby Cook

Stewart Alexander: Joe Schenck

Conrad Asquith: Lord Warley

Streaming e diretta tv

Dove vedere Stanlio e Ollio in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 8 gennaio 2023 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.