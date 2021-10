Stanlio e Ollio: il cast (attori) completo del film

Qual è il cast completo di Stanlio e Ollio, film del 2018 diretto da Jon S. Baird, in onda stasera – 9 ottobre 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1? La pellicola, adattamento cinematografico del libro Laurel & Hardy – The British Tours di ‘A.J.’ Marriot, narra le vicende del celebre duo comico Stanlio e Ollio, interpretati rispettivamente da Steve Coogan e John C. Reilly, alle prese col loro tour del 1953. Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Steve Coogan: Stan Laurel

John C. Reilly: Oliver Hardy

Shirley Henderson: Lucille Hardy

Danny Huston: Hal Roach

Nina Arianda: Ida Kitaeva Laurel

Rufus Jones: Bernard Delfont

Susy Kane: Cynthia Clark

Keith MacPherson: James Finlayson

Joseph Balderrama: James W. Horne

Richard Cant: Harry Langdon

John Henshaw: Nobby Cook

Stewart Alexander: Joe Schenck

Conrad Asquith: Lord Warley

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto gli attori (cast) di Stanlio e Ollio, ma dove vedere il film in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 9 ottobre 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi in onda sui canali Rai da pc, tablet e smartphone.