Chi è Squalo, la maschera de Il Cantante Mascherato 2023

Chi è Squalo, la maschera de Il Cantante Mascherato 2023 in onda su Rai 1 il sabato sera? Ovviamente il nome del vip che si cela dietro la maschera non è stato reso noto, lo sarà solo durante lo show se e quando sarà smascherato. In vista delle puntata però abbiamo diversi indizi e rumors da segnalare.

“The Shark”. Così Milly Carlucci ha presentato il bozzetto del costume in un breve video apparso sui social. La descrizione della conduttrice si è focalizzata sull’outfit del personaggio, ma alcune persone si sono concentrate più sull’animale rappresentato che sul suo look. Infatti, l’ipotesi più accreditata è quella di Vincenzo Nibali, ciclista soprannominato proprio Lo Squalo.

Altre persone, invece, associano il look vintage a personaggi più agée, come il comico Nino Frassica, il cantante Morgan oppure l’attore Massimiliano Gallo. Ancora, alcuni spettatori del programma hanno fatto il nome di Jacopo Lazzarini, in arte Lazza, cioè il rapper secondo classificato al Festival di Sanremo di quest’anno.

Streaming e tv

Dove vedere Il Cantante Mascherato 2023 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il sabato sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.