Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 23 gennaio 2025

Splendida cornice è il programma condotto da Geppi Cucciari in onda su Rai 3 in prima serata alle 21,20. L’attrice e comica sarda partirà dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 23 gennaio 2025.

Anticipazioni e ospiti

Tra i protagonisti di puntata lo scrittore Erri De Luca, con la sua ultima opera “L’età sperimentale”, diventata anche un documentario scritto e interpretato dallo stesso autore e disponibile dal 25 gennaio in esclusiva su RaiPlay. Sarà poi la volta di Bruno Voglino, uno dei più grandi autori televisivi e talent scout, degli attori Carla Signoris, Marcello Cesena, Filippo Nigro, e della giornalista Giovanna Botteri. E ancora, dal mondo musicale, il cantautore e musicista Renzo Rubino e la cantautrice Nathalie. Inoltre, in collegamento da Gaza, la piccola chef Renad Attallah, e, sempre il collegamento, il MArRC – Museo archeologico nazionale di Reggi Calabria, celebre per l’esposizione permanente dei “Bronzi di Riace”.

Alla lampada di “Splendida Cornice”, l’architetto e artista Paolo Marco Bombonato, noto per i suoi disegni a mano libera che ritraggono pendolari durante i viaggi in treno. Infine, un omaggio a Ezio Bosso che vedrà protagonisti Francesco Libetta, Aylen Pritchin e Luigi Piovano, accompagnati dalla danza di Tiziano Coiro e Gaia De Martino. Ccome sempre il pubblico in studio interagirà con i “competenti”, tra questi la prima ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi, il linguista Giuseppe Antonelli, Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta, ricercatore, scrittore, esperto di educazione sanitaria, e la docente e divulgatrice Flavia Trupia, esperta di retorica e arte oratoria. I loro interventi avranno la supervisione ortografica di Andrea Maggi, ci saranno le pillole di conoscenza di Roberto Mercadini e i reportage sull’arte curati da Alessandro Arcodia. La performance dal vivo della band di Nicola “Ballo” Balestri, storico bassista di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop.

Dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere Splendida cornice in diretta tv e in streaming? Appuntamento con lo show di Geppi Cucciari su Rai 3 alle ore 21,20 questa sera, giovedì 23 gennaio 2025, alle ore 21.20. Se non siete a casa potete seguirlo o recuperarlo su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.