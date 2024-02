Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 15 febbraio 2024

Splendida cornice è il programma condotto da Geppi Cucciari in onda su Rai 3 in prima serata alle 21,20. L’attrice e comica sarda partirà dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 15 febbraio 2024.

Anticipazioni e ospiti

Tanti gli ospiti della nuova puntata tra cui, Violante Placido, Alba Rohrwacher, Giuseppe Cederna, Brenda Lodigiani. E ancora Carlo Imperato star della serie “Saranno Famosi” e Candace Bushnell autrice della rubrica prima e del libro poi “Sex and City”, nonché alter ego di Carrie Bradshow, icona della fortunatissima serie cult. E inoltre, tanti ospiti musicali come Peppe Barra, Chiara Galiazzo, Carlo Centemeri, i Santi Francesi e la BabelNova Orchestra; ma anche Elioenai Schirinzi Intimacy Cordinator e, in collegamento, il guardiano del faro di Genova.

Come sempre, il pubblico è formato da spettatori selezionati attraverso le categorie demografiche Gfk: anziani da bar, protagonisti, donne doppio ruolo. Caselle del marketing che diventano persone e si interfacciano con i “competenti”: quattro cattedratici di grande professionalità alle prese con quesiti spesso improbabili, tra i quali spicca il femminismo dell’irresistibile Amalia Ercoli-Finzi, la prima ingegnera aero-spaziale italiana, il funambolismo parolaio del linguista Giuseppe Antonelli, il ritorno dell’avvocata civilista e scrittrice Ester Viola. Come sempre, i loro interventi sono le boe attraverso cui si dipana il programma, insieme al controllo ortografico di Andrea Maggi, e alle preziose pillole di conoscenza di Roberto Mercadini. Autoradio della trasmissione e accompagnamento di livello per le performance dal vivo, torna anche la band di Nicola “Ballo” Balestri.

Dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere Splendida cornice in diretta tv e in streaming? Appuntamento con lo show di Geppi Cucciari su Rai 3 alle ore 21,20 questa sera, 15 febbraio 2024, alle ore 21.20. Se non siete a casa potete seguirlo o recuperarlo su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.