Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 14 marzo 2024

Splendida cornice è il programma condotto da Geppi Cucciari in onda su Rai 3 in prima serata alle 21,20. L’attrice e comica sarda partirà dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 14 marzo 2024.

Anticipazioni e ospiti

Oltre due ore di intrattenimento culturale, evasione, divulgazione, satira, dove alto e basso, umorismo e conoscenza si uniscono per sorprendere e appassionare il pubblico a casa e in studio. Ospiti di questa nuova puntata: Alberto Angela, il mago Silvan, Fabio Volo che presenterà il film d’animazione “Kung-fu Panda 4” di cui è doppiatore, Pif, Andrea Zalone, Chiara Galiazzo, il giornalista e divulgatore scientifico Massimo Polidoro con il libro “La meraviglia del tutto”, scritto con Piero Angela. E ancora, Maxim Pozdorovikin regista di “Our New President” documentario del 2018 sulle presidenziali del 2016 di Trump, l’attrice Luce Cardinale e, in collegamento, gli studenti del Liceo G.P. Vieusseux. Inoltre, spazio al musical con il cast dell’opera rock “Jesus Christ Superstar”: oltre alle interviste a Ted Neeley e Lorenzo Licitra, rispettivamente interpreti di Gesù nella prima versione e nella versione attuale del musical, Frankie hi-nrg e Feisal Bonciani. Iinfine la danza, con una performance di Alessandro Frola dell’Hamburg Ballet.

Come sempre, il pubblico è formato da spettatori selezionati attraverso le categorie demoscopiche Gfk: anziani da bar, protagonisti, donne doppio ruolo. Caselle del marketing che diventano persone e si interfacciano con i “competenti”: cattedratici di grande professionalità alle prese con quesiti spesso improbabili, tra i quali spicca il femminismo dell’irresistibile Amalia Ercoli Finzi, la prima ingegnera aero-spaziale italiana, il funambolismo parolaio del linguista Giuseppe Antonelli, l’avvocata civilista Ester Viola e la filosofa e autrice Ilaria Gaspari. I loro interventi sono le boe attraverso cui si dipana il programma, insieme al controllo ortografico di Andrea Maggi, alla preziosa rubrica letteraria di Piero Dorfles e alle pillole di conoscenza di Roberto Mercadini. Autoradio della trasmissione e accompagnamento di livello per le performance dal vivo, torna anche la band di Nicola “Ballo” Balestri.

Dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere Splendida cornice in diretta tv e in streaming? Appuntamento con lo show di Geppi Cucciari su Rai 3 alle ore 21,20 questa sera, 14 marzo 2024, alle ore 21.20. Se non siete a casa potete seguirlo o recuperarlo su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.