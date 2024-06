Speciale Porta a Porta – Elezioni europee e amministrative: anticipazioni e ospiti

Questa sera, lunedì 10 giugno 2024, su Rai 1 va in onda lo speciale di Porta a Porta, in collaborazione con il Tg1, in prima serata dalle 21.30, per commentare l’esito delle elezioni Europee e Amministrative, dopo il voto dell’8 e 9 giugno 2024. Un lungo speciale in prima serata, per seguire ancora l’andamento dello spoglio e per le prime analisi e commenti. Chi ha vinto e chi ha perso? Come cambieranno le istituzioni europee nei prossimi anni? Quali saranno gli scenari sui tanti fronti internazionali in ballo come la guerra in Ucraina e il Medio Oriente? Se ne discuterà nello studio di Bruno Vespa con politici, analisti, esperti e giornalisti. Non mancheranno i collegamenti dalle sedi Rai di tutto il mondo. Che ricaduta avranno queste elezioni sulla tenuta del governo? Chi ne esce rafforzato e chi indebolito? Di questo e molto altro si parlerà nello speciale in onda in prima serata oggi su Rai 1.

Streaming e tv

Dove vedere lo speciale Porta a porta? Appuntamento su Rai 1 oggi, 10 giugno 2024, alle ore 21.30 con Bruno Vespa e tanti ospiti e analisti. Anche in streaming su Rai Play.