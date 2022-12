Sottoterra, il testo della canzone di Sethu a Sanremo Giovani 2022

Qual è il testo di Sottoterra, la canzone di Sethu in gara a Sanremo Giovani 2022 in onda su Rai 1, venerdì 16 dicembre? Di seguito tutte le parole del brano:

Ho una pistola nel cassetto

però non la userò

ed ogni lacrima fa una marea

la vita ha ucciso le farfalle dentro al mio stomaco

con te respiro come dopo un’apnea

Dammi un’ora d’aria

più di ogni pillola

non reggo più l’effetto che mi fai

portami dove non si

in fondo ai tuoi occhi

e ci affogherò col solito

come al solito

parla tutta la notte di cose

che non farai mai

per te morirò come un tossico

come un tossico

perché sei l’antidoto

a tutto sto schifo

sto sottoterra

se non stai con me

In overdose di pensieri

se non sono con te

sembra un blitz all’alba

quando mi entri dentro

e non fottermi il cuore

perché neanche ce l’ho

lo sai che al tuo gioco ci perderò

Dammi un’ora d’aria

più di ogni pillola

non reggo più l’effetto che mi fai

portami dove non si

in fondo ai tuoi occhi

e ci affogherò col solito

come al solito

parla tutta la notte di cose

che non farai mai

per te morirò come un tossico

come un tossico

perché sei l’antidoto

a tutto sto schifo

sto sottoterra

se non stai con me

Mi fai andare stupido

stai con quello stupido

sto sottoterra

se non stai con me

se non stai con me

se non stai con me

Streaming e tv

Dove vedere Sanremo Giovani 2022 in diretta tv e live streaming? La finale della competizione andrà in onda, come detto, stasera – venerdì 16 dicembre 2022 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.