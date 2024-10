Sotto le stelle di Parigi: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 26 ottobre 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Sotto le stelle di Parigi, film del 2021 diretto da Claus Drexel con Catherine Frot, Mahamadou Yaffa e Dominique Frot. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Da molti anni Christine è una clochard, senza fissa dimora, e vive sotto un ponte della capitale francese. In una fredda notte invernale, davanti al suo rifugio si presenta un bambino africano di otto anni. Suli non parla francese e si ritrova in strada, separato dalla madre della quale conserva solo una foto, accompagnata da un certificato di espulsione dalla Francia. Ritrovarla è una missione quasi impossibile, ma la strana coppia unirà le forze per dar luogo al difficile ricongiungimento. Un racconto poetico su emarginazione e povertà, “Sotto le stelle di Parigi” invita il pubblico a emozionarsi, ma anche a riflettere su un’epoca in cui il pensiero per gli ultimi dovrebbe unire più che mai grandi e piccoli, poveri e ricchi.

Sotto le stelle di Parigi: il cast

Abbiamo visto la trama di Sotto le stelle di Parigi, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Catherine Frot: Christine

Mahamadou Yaffa: Suli

Dominique Frot: la prostituta

Jean-Henri Compere: Patrick

Richna Louvet: la mamma

Raphael Thiery: il lavoratore portuale

Farida Rahouadj: la dottoressa

Olivier Brunhes: l’assistente sociale

Driss Ramdi: il rifugiato

Streaming e tv

Dove vedere Sotto le stelle di Parigi in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 26 ottobre 2024 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.