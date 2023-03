Sotto assedio – White House Down: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema

Stasera, giovedì 9 marzo 2023, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Sotto assedio – White House Down, film del 2013 diretto da Roland Emmerich con protagonisti Channing Tatum, Jamie Foxx e Maggie Gyllenhaal. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

John Cale, agente di polizia di Washington assegnato alla scorta dello speaker del Congresso Eli Raphaelson (al quale Cale ha salvato il nipote durante una missione in Afghanistan, cosa che gli ha garantito il posto come guardia), nel tentativo di migliorare il rapporto con sua figlia Emily decide di impressionarla candidandosi come unità speciale dei servizi segreti a guardia del presidente James Sawyer e il giorno del colloquio, che si terrà alla Casa Bianca, la invita a partecipare come turista ad una visita guidata. Il colloquio, tenuto da Carol Finnerty, una sua ex compagna di scuola, non ha tuttavia esito positivo (lei è infatti convinta che John non sia qualificato per l’incarico) e finito l’incontro John si unisce a malincuore con la figlia, a cui mente sull’esito del colloquio, al tour della Casa Bianca.

Poco dopo un gruppo paramilitare, capitanato dall’ex agente Delta Force Emil Stenz, irrompe nella Casa Bianca: i mercenari fanno esplodere una bomba nel Campidoglio, causando il crollo della rotonda e mandando Washington DC in blocco, per poi eliminare gli agenti di guardia presenti nell’edificio. Finnerty scorta Raphelson in un centro di comando sotterraneo al Pentagono, mentre il vicepresidente Alvin Hammond viene portato a bordo dell’Air Force One. Il gruppo turistico di cui fa parte John viene preso in ostaggio nella Blue Room da un nazionalista bianco, Carl Killick, ma l’uomo riesce a scappare per andare a cercare Emily, separatasi dal gruppo durante il tour per usare il bagno.

Sotto assedio – White House Down: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Sotto assedio – White House Down, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Channing Tatum: John Cale

Jamie Foxx: Presidente James Sawyer

Maggie Gyllenhaal: Carol Finnerty

James Woods: Martin Walker

Jason Clarke: Emil Stenz

Richard Jenkins: Eli Raphelson

Lance Reddick: Generale Caulfield

Joey King: Emily Cale

Rachelle Lefevre: Melanie

Michael Murphy: Vicepresidente Alvin Hammond

Nicolas Wright: Donnie

Jimmi Simpson: Skip Tyler

Matt Craven: Kellerman

Streaming e tv

Dove vedere Sotto assedio – White House Down in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 9 marzo 2023 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.