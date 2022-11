Sopravvissuti 2 si farà? Le anticipazioni sull’eventuale seconda stagione

Sopravvissuti 2 si farà? I tanti fan della serie tv, in onda stasera – martedì 1 novembre – su Rai 1 con il finale della prima stagione, se lo stanno chiedendo. Ve lo diciamo subito: una risposta ufficiale ancora non c’è. Per adesso nessuno del cast o degli autori ha rilasciato dichiarazioni in merito. Per scoprirlo non ci resta dunque che aspettare.

Cast

Abbiamo visto se ci sarà una seconda stagione (2) di Sopravvissuti, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Lino Guanciale: Luca Giuliani

Giacomo Giorgio: Lorenzo Bonanno

Vincenzo Ferrera: Tano Russo

Barbora Bobuľová: Giulia Morena

Stéfi Celma: Sylvie

Manda Touré: Malika

Fausto Maria Sciarappa: Stefano Bonanno

Florian Fitz: Frank Berger

Sophie Pfenningstorf: Alex

Desirèe Pöpper: Titti

Nicolas Maupas: Roberto

Raffaella Rea: Paola

Domenico Luca: Matteo

Luca Biagini: Jacopo

Pia Lanciotti: Wanda

Elena Radonicich: Elena

Camilla Semino Favro: Matilde

Alessio Vassallo: Dante

Adèle Wismes: Maria

Luca Castellano: Francesco

Carmine Recano: Massimo

Nello Mascia: don Marco

Streaming e tv

Dove vedere Sopravvissuti in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.