Sophie Cross – Verità nascoste: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Stasera, martedì 20 giugno 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Sophie Cross – Verità nascoste, serie tv drammatica franco-tedesca-belga, trasmessa in Germania su Das Erste dal 23 maggio 2021, in Belgio su La Une dal 7 novembre 2021 e in Francia su France 3 dal 9 novembre 2021. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

In questa puntata Sophie e i suoi colleghi indagheranno sull’omicidio del professore Claude Lemaire, ucciso dopo un incontro scolastico tra genitori e insegnanti. Nel frattempo, Sophie continua la sua ricerca del figlio rapito, ricevendo un’email con una foto di Arthur che dimostrerebbe che suo figlio è ancora vivo.

Cast

Abbiamo visto la trama della seconda puntata di Sophie Cross – Verità nascoste, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: