Solo uno sguardo: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Stasera, lunedì 5 settembre 2022, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la prima puntata di Solo uno sguardo, adattamento televisivo del libro “Identità al buio” di Harlan Coben che racconta la ricerca di una donna del marito misteriosamente scomparso, ricerca che porta a galla numerose verità del suo passato. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel primo episodio, Eva Beaufils conduce una vita tranquilla con suo marito Bastien e i loro due figli, Max e Salome. Bastien decide di portare a un concerto ai figli, e organizza di passare la notte in un campeggio lì vicino e il giorno dopo di visitare Rouen. Eva, però, a causa di un imprevisto decide di raggiungerli il giorno successivo. La notte seguente, Bastien parte con i bambini che abbandona in un hotel. Eva perde quindi ogni contatto con lui, e pensa al peggio. Finalmente la mattina riceve una telefonata dal concierge di un hotel: i figli sono da soli in hotel, ma di Bastien non ci sono tracce. Nel secondo episodio, Eva continua a indagare sulla scomparsa di Bastien, scoprendo che il marito affittava un monolocale a Montmartre a una donna di nome Crystal. Mylène e Olivier si accorgono che sta succedendo qualcosa di strano nella casa del vicino di fronte, che risulta occupata da un misterioso individuo chiamato Eric. Grazie a Max, Eva scopre che è stato proprio Eric a rapire Bastien, e si lancia al suo inseguimento. Nel terzo episodio, Eva continua a cercare il marito scomparso Bastien. Crapaud si presenta a casa sua, dice di essere stato mandato da Gregory Malsan in suo aiuto: deve proteggere lei e i figli. Continuano i tentativi di rintracciare le persone presenti nella misteriosa fotografia. Identifica diversi individui nella fotografia che ha innescato i recenti eventi. Ma il mistero si infittisce: perché l’arrivo di questa foto oggi ha sconvolto tutta la sua vita, e quali oscuri segreti nasconde?

Cast

Abbiamo visto la trama (e se è una storia vera) di Solo uno sguardo, ma qual è il cast completo della serie tv? La protagonista della miniserie è Virginie Ledoyen, attrice e modella francese che agli esordi, negli anni novanta, ha recitato anche con Marcello Mastroianni e Michel Piccoli nel film “Le Voleur d’enfants”. In tv, ha anche lavorato alla miniserie I Miserabili (trasmessa da Canale 5 e in replica da Rete 4), nei panni di Cosette. Al suo fianco tanti altri attori. Ecco l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: