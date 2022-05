Solo per passione: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Questa sera, domenica 22 maggio 2022, va in onda la prima puntata di Solo per passione, la miniserie di Rai 1 che racconta la vita di Letizia Battaglia. Fotografa acclamata in tutto il mondo, ha raccontato attraverso il potere delle sue fotografie in bianco e nero la verità cruda della sua Sicilia. In cinquant’anni di carriera, Letizia Battaglia ha lasciato che fossero le immagini a raccontare e non la voce, né sua né di nessun altro. E quel suo coraggio le ha permesso di farsi strada. Ad interpretarla nella fiction di Rai 1 è Isabella Ragonese. Ma quali sono le anticipazioni della prima puntata di Solo per passione? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni: trama e cast della prima puntata

Letizia Battaglia è stata una fotografa palermitana coraggiosa e la sua storia è raccontata da Roberto Andò, regista nonché caro amico della fotografa venuta a mancare ad aprile 2022. Palermitana, Letizia è stata una delle più grandi fotografe del nostro tempo e le sue fotografie in bianco e nero hanno raccontato quanto accaduto a Palermo sotto lo schiaffo della mafia. La miniserie racconta la storia di una donna che sin da bambina era intenzionata a cambiare le carte in tavola. Si è sempre battuta per i diritti delle donne e per la libertà d’espressione. La sua è stata una vitta ricca, piena d’avventure, ma anche difficile, soprattutto per una giovane fotografa intenzionata a fare carriera in un mondo e una professione per uomini. La miniserie è stata realizzata con il supporto della stessa Letizia Battaglia.

Streaming e TV

Dove vedere Solo per passione in diretta TV e live streaming? La miniserie, come già anticipato, viene trasmessa in due puntate in prima serata su Rai 1, domenica 22 e lunedì 23 maggio. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 1 del telecomando, così come al tasto 501 per la versione HD e al tasto 101 per il decoder di Sky. Chi è interessato a seguire la miniserie su Letizia Battaglia in live streaming può accedere gratuitamente – previa registrazione – a RaiPlay.