A che ora inizia Solo per passione: l’orario della messa in onda su Rai 1

A che ora inizia Solo per passione, la miniserie in onda su Rai 1 e dedicata alla vita di Letizia Battaglia? Diretta da Roberto Andò, il nuovo prodotto della Rai è diviso in due episodi: il primo va in onda domenica 22 maggio 2022, mentre il secondo lunedì 23 maggio 2022. Entrambi occupano la prima serata di Rai 1 per due serate consecutive. L’orario della messa in onda è previsto, in entrambi i casi, alle 21:25. La durata complessiva di ogni singolo episodio è di circa due ore: dovrebbe infatti terminare sia domenica che lunedì intorno alle 23:30, poco prima del TG1 della sera. Il totale complessivo della messa in onda, tenendo conto del doppio appuntamento, è di circa quattro ore.

La scomparsa di Letizia Battaglia

Quando Letizia Battaglia è venuta a mancare ad aprile 2022, Maria Pia Ammirati – direttrice di Rai Fiction – ha voluto ricordarla così: “Coraggio, passione civile e una dedizione alla forza della fotografia, strumento di impegno contro la mafia e di libertà per la donna. La scomparsa di Letizia Battaglia addolora, ma ci lascia un’esperienza che si offre a testimonianza esemplare di un rapporto mai compromissorio con la realtà. Non ha raccontato con la macchina fotografica solo le contraddizioni di una terra, ha composto un canto sofferto, tragico e però mai rassegnato, dell’umanità”.

Solo per passione streaming

Dove vedere Solo per passione in diretta TV e live streaming? La miniserie viene trasmessa in due puntate in prima serata su Rai 1, domenica 22 e lunedì 23 maggio. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 1 del telecomando, così come al tasto 501 per la versione HD e al tasto 101 per il decoder di Sky. Chi è interessato a seguire la miniserie su Letizia Battaglia in live streaming può accedere gratuitamente – previa registrazione – a RaiPlay. Ma c’è di più: se non potete seguire la diretta, RaiPlay grazie alla funzione on demand permette di recuperare gli episodi anche in un secondo momento.