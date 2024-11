Sole a catinelle: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, mercoledì 13 novembre 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Sole a catinelle, film del 2013 diretto da Gennaro Nunziante e interpretato da Checco Zalone. È la terza pellicola che ha come protagonista il comico pugliese. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Checco Zalone è un trentaseienne emigrato da un trentennio al nord Italia dal meridione, che lavora come cameriere in un hotel di grande lusso sul Canal Grande a Venezia e ha una passione per l’alta finanza; vive a Padova, è sposato con l’operaia siciliana Daniela Parisi e ha un figlio, Nicolò, ragazzino di 10 anni intelligente e studioso. Nel 2013, proprio nel giorno in cui la moglie perde il lavoro a causa della chiusura della fabbrica per via della grande recessione, Checco decide di licenziarsi dal suo impiego perché lo reputa poco stimolante e sottopagato e di mettersi alla ricerca di un’occupazione più redditizia, e finisce per trovare impiego come venditore porta a porta presso la Fata Gaia, azienda che produce aspirapolveri. All’inizio le cose vanno molto bene, perché Checco vende l’elettrodomestico alle sue numerose zie e cugine e, con i soldi guadagnati, compra a credito una lunga serie di lussuosi oggetti; l’unico acquisto che non effettua è quello di un’automobile nuova, perché adora la sua BMW ormai vecchia di vent’anni e preferisce spendere il suo denaro nella manutenzione di tale vettura.

A un certo punto Checco non trova più clienti, i guadagni gli vengono a mancare e non riesce più a onorare i pagamenti, pertanto tutte le sue proprietà vengono pignorate da Equitalia e la società finanziaria Fido Fly gli fa pressione affinché paghi le 48 rate mancanti. Arrabbiata per questa situazione, la moglie decide di separarsi e va a vivere dai suoi genitori portando Nicolò con sé. Visto che Nicolò vuole stare un po’ anche con il padre, quest’ultimo gli fa una promessa: se nella pagella scolastica di fine anno prenderà tutti dieci, gli regalerà una vacanza estiva da sogno. Checco azzarda essendo convinto che il figlio non ci riuscirà, dato che a scuola prende sempre voti tra l’otto e il nove. Nicolò però si impegna a fondo e riesce ad ottenere una pagella perfetta.

Sole a catinelle: il cast

Abbiamo visto la trama di Sole a catinelle, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Checco Zalone: se stesso

Miriam Dalmazio: Daniela Parisi

Robert Dancs: Nicolò Zalone

Aurore Erguy: Zoé Garnier

Ruben Aprea: Lorenzo, figlio di Zoé

Valeria Cavalli: Juliette Marin

Orsetta De Rossi: Domiziana

Matilde Caterina: Ritella Cives, zia di Checco

Stefano Sabelli: Onofrio Ruocco, cugino di Checco

Daniela Piperno: Giovanna

Lydia Biondi: Carolina Marini, maestra di Nicolò

Augusto Zucchi: Piergiorgio Bollini

Marco Paolini: Vittorio Manieri

Alessandro Bressanello: dottor Giacomo Surace

Angie Alexander: segretaria Risorse Umane

Mimmo Mignemi: Carmelo Parisi, papà di Daniela

Claudia Brovedani: Olga Bollini

Maurizio Lastrico: Ludovico, papà di Lorenzo

Elettra Dallimore Mallaby: attrice set cinematografico

Gaia Padovan: psicologa scuola elementare Nicolò

Clizia Incorvaia: moglie di Bollini

Paolo Braghetto: sindacalista

Edoardo Camurri: presentatore della serata

Streaming e tv

Dove vedere Sole a catinelle in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera, mercoledì 13 novembre 2024, alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.