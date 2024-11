Sole a catinelle: il cast (attori) completo del film di Checco Zalone

Qual è il cast (attori) completo di Sole a catinelle, il film del 2013 diretto da Gennaro Nunziante e interpretato da Checco Zalone? Di seguito l'elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Checco Zalone: se stesso

Miriam Dalmazio: Daniela Parisi

Robert Dancs: Nicolò Zalone

Aurore Erguy: Zoé Garnier

Ruben Aprea: Lorenzo, figlio di Zoé

Valeria Cavalli: Juliette Marin

Orsetta De Rossi: Domiziana

Matilde Caterina: Ritella Cives, zia di Checco

Stefano Sabelli: Onofrio Ruocco, cugino di Checco

Daniela Piperno: Giovanna

Lydia Biondi: Carolina Marini, maestra di Nicolò

Augusto Zucchi: Piergiorgio Bollini

Marco Paolini: Vittorio Manieri

Alessandro Bressanello: dottor Giacomo Surace

Angie Alexander: segretaria Risorse Umane

Mimmo Mignemi: Carmelo Parisi, papà di Daniela

Claudia Brovedani: Olga Bollini

Maurizio Lastrico: Ludovico, papà di Lorenzo

Elettra Dallimore Mallaby: attrice set cinematografico

Gaia Padovan: psicologa scuola elementare Nicolò

Clizia Incorvaia: moglie di Bollini

Paolo Braghetto: sindacalista

Edoardo Camurri: presentatore della serata

