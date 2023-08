Soldati a cavallo: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, sabato 5 agosto 2023, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Soldati a cavallo (The Horse Soldiers), film western del 1959 di John Ford. Il film si ispira a un episodio avvenuto realmente durante la Guerra di secessione americana, narrato nel romanzo Soldati a cavallo di Harold Sinclair. Il colonnello nordista Benjamin Grierson venne incaricato, nell’aprile del 1863, di dirigersi a sud con i suoi reparti di cavalleria per diverse centinaia di chilometri oltre le linee dei sudisti e sabotare la ferrovia tra le stazioni di Newton e Vicksburg (Mississippi), impedendo in questo modo l’afflusso di rifornimenti e materiali all’esercito confederato del generale John Clifford Pemberton, già in gravi difficoltà per l’evoluzione della guerra. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Un reggimento di cavalleria, comandato dal colonnello John Marlowe, nella vita civile ingegnere ferroviario, è inviato alle spalle del fronte sudista per distruggere il nodo ferroviario della stazione di Newton. Viene associato al raid anche il maggiore Henry Kendall, medico chirurgo, che provoca grande disappunto nel colonnello, il quale teme che il medico voglia esonerare dalla spedizione soldati che, al contrario di Marlowe, egli ritenga inabili e che, con le sue pretese umanitarie, egli rallenti la marcia dei soldati che deve essere la più rapida possibile. Il motivo vero, ed inizialmente inconfessato, dell’antipatia e del rancore di Marlowe verso Kendall risale in realtà alla morte della moglie di Marlowe, male curata da un medico che, a causa della sua inesperienza e presunzione, l’avrebbe fatta morire.

I contrasti tra i due nascono infatti sin dall’inizio: Marlowe è un rude soldato che mette in secondo piano tutto ciò che può far fallire la sua missione, dal cui esito favorevole deriverà una più rapida fine del conflitto, e quindi un minor numero di vittime, mentre Kendall ritiene obiettivo primario del suo dovere di medico salvare la vita e curare chi è investito dall’orrore della guerra. La missione è oltremodo rischiosa poiché, anche se si raggiungerà l’obiettivo, sarà poi molto difficile tornare al nord inseguiti dall’esercito confederato, che vorrà far pagare caro il sabotaggio della stazione e dei depositi di rifornimenti di Newton.

Soldati a cavallo: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Soldati a cavallo, ma qual è il cast completo del film su Rai 3? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

John Wayne: John Marlowe

William Holden: Henry Kendall

Constance Towers: Hannah Hunter

Judson Pratt: Serg. Magg. Kirby

Hoot Gibson: Serg. Brown

Ken Curtis: C.le Wilkie

Willis Bouchey: Phil Secord

Bing Russell: Dunker

O. Z. Whitehead: Hoppy Hopkins

Hank Worden: Deacon Clump

Chuck Hayward: Capitano dell’Unione

Denver Pyle: Jackie Jo

Strother Martin: Virgil

Basil Ruysdael: Comandante

Carleton Young: Jonathan Miles

William Leslie: Richard Gray

William Henry: Capitano

Walter Reed: Ufficiale dell’Unione

Anna Lee: Sig.ra Buford

William Forrest: Steve Hurlburt

Ron Hagerthy: Trombettiere

Russell Simpson: Sceriffo Goodbody

Althea Gibson: Lukey

Streaming e tv

Dove vedere Soldati a cavallo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 5 agosto 2023 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.