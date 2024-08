Sogno olimpico: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Questa sera, mercoledì 21 agosto 2024, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Sogno olimpico (titolo originale: 42 segundos), film spagnolo biografico dedl 2022 diretto da Alex Murrull e Dani de la Orden con Jaime Lorente, Álvaro Cervantes, Tarik Filipovic e Roger Casamajor. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La storia della nazionale spagnola di pallanuoto e di come un duro programma di allenamento le permise di diventare una delle migliori squadre del mondo, fino a guadagnare la medaglia d’argento ai Giochi Olimpici di Barcellona del 1992.

Sogno olimpico: il cast

Abbiamo visto la trama di Sogno olimpico, ma qual è il cast completo del film su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori principali che hanno preso parte alla pellicola biografica: Jaime Lorente, Álvaro Cervantes, Tarik Filipovic, Roger Casamajor, Àlex Maruny, Alfons Nieto, Pep Ambròs, Cristian Valencia.

Streaming e tv

Dove vedere Sogno olimpico in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 21 agosto 2024 – alle ore 21,20 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.