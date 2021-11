Smetto quando voglio – Masterclass: trama, cast e streaming del film

Stasera, 10 novembre 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Smetto quando voglio – Masterclass, film del 2017 diretto da Sydney Sibilia. La pellicola è il midquel di Smetto quando voglio del 2014. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Pietro Zinni, nella sala colloqui del carcere, dice alla sua compagna Giulia di avere un piano: scatenare una rissa nella mensa dell’istituto in modo da essere condannato e prolungare la detenzione per poter continuare quindi a percepire lo stipendio del lavoro da insegnante che svolge lì e mantenere il figlio appena nato. Giulia non nutre molta fiducia in lui e gli chiede di firmare i documenti per l’affidamento, poiché vorrebbe crescere il figlio da sola o comunque dando al bambino un altro genere di figura paterna. Tornando nella sua cella Pietro viene però fermato e minacciato da un misterioso individuo di nome Claudio, al quale dichiara che lo stava cercando e che ha bisogno di aiuto. Poco dopo Zinni riceve la visita della Coletti, che gli propone di rimettere insieme la banda e lavorare in incognito con la polizia per identificare e bloccare lo spaccio delle smart drugs, che verranno poi segnalate al Ministero per essere incluse nell’elenco delle sostanze illegali…

Smetto quando voglio – Masterclass: il cast

Abbiamo visto la trama di Smetto quando voglio – Masterclass, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Edoardo Leo: Pietro Zinni

Valerio Aprea: Mattia Argeri

Stefano Fresi: Alberto Petrelli

Paolo Calabresi: Arturo Frantini

Libero De Rienzo: Bartolomeo Bonelli

Lorenzo Lavia: Giorgio Sironi

Pietro Sermonti: Andrea De Sanctis

Marco Bonini: Giulio Bolle

Rosario Lisma: Vittorio

Giampaolo Morelli: Lucio Napoli

Luigi Lo Cascio: Walter Mercurio

Greta Scarano: Paola Coletti

Valeria Solarino: Giulia

Francesco Acquaroli: Commissario Galatro

Giusy Buscemi: Alice Gentili

Raniero Monaco di Lapio: Fabio

Emanuel Bevilacqua: Detenuto Spartaco

Claudio Corinaldesi: Isp. Spinelli

Streaming e tv

Dove vedere Smetto quando voglio – Masterclass in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 10 novembre 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.