Sister Act: trama, cast, trailer e streaming film Rai 1

Il cast del film Sister Act

Il tenente Eddie Souther la convince a entrare nel programma protezione testimoni e di deporre contro l’ex come testimone chiave. Deloris così finisce nel convento di St. Katherine a San Francisco spacciandosi per suor Maria Claretta. La riluttanza iniziale della Madre Superiora è innegabile, anche perché la vita monastica non le appartiene affatto ma, nonostante le regole e la rigidità della vita di convento, Deloris stringe amicizia con tre consorelle: suor Maria Patrizia, la timida novizia Maria Roberta e la burbera Suor Maria Lazzara.

La trama al completo del film Sister Act

Data la sua vena ribelle, la Madre Superiora permette a Maria Claretta (Deloris) di entrare nel coro del convento ed è lì che parte la grande rivoluzione. Essendo lei una professionista, non può restare a guardare e il cambiamento è radicale al punto che il coro viene persino ingaggiato per un concerto per il Papa. Nel frattempo, però, gli scagnozzi di Vince sono sulle tracce di Deloris finché non la trovano.

Sister Act film | Cast e trailer

Star protagonista del film è Whoopy Goldberg, che interpreta la spumeggiante suora. L’attrice è conosciuta per aver recitato in svariati film come Ghost – Fantasma e Il colore viola. Al suo fianco nel film vediamo altri grandi nomi del grande e piccolo schermo come Maggie Smith e Harvey Keitel, Kathy Najimy, Wendy Makkena e Mary Wickes. Ecco l’elenco completo degli attori con i personaggi interpretati:

Whoopi Goldberg: Deloris Van Cartier/Suor Maria Claretta

Maggie Smith: Madre Superiora

Kathy Najimy: suor Maria Patrizia

Wendy Makkena: suor Maria Roberta

Mary Wickes: suor Maria Lazzara

Harvey Keitel: Vince LaRocca

Richard Portnow: Willy

Robert Miranda: Joey

Bill Nunn: tenente Eddie Souther

Joseph Maher: monsignor O’Hara

Rose Parenti: suor Maria Alma

Ellen Albertini Dow: suor Maria Felicita

Ruth Kobart: suor Maria Ignazia

Charlotte Crossley: Tina

Jenifer Lewis: Michelle

Joseph G. Medalis: Henry Parker

Eugene Greytak: Papa Giovanni Paolo II

Ecco il trailer ufficiale di Sister Act, stasera 31 agosto 2023 su Rai 1.

Sister Act: dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere Sister Act? Il film va in onda questa sera – 31 agosto 2023 – in prima serata su Rai 1 alle ore 21,20. Il canale di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre. Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming – tramite smartphone, pc e tablet – può accedere a RaiPlay, la piattaforma della Rai che consente di seguire in streaming tutti i programmi in onda sui canali tv. Chi vuole recuperare in un secondo momento il film potrà sempre farlo su RaiPlay grazie alla funzione on demand. Buona visione!