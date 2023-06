Sissi (replica): le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Stasera, martedì 13 giugno 2023, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda in replica la seconda puntata di Sissi, serie tv che racconta la vita di Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach in Baviera, rimasta alla storia semplicemente come la principessa Sissi. La serie tv tedesca – titolo originale Sisi – ripercorrerà la sua storia e andrà in onda, in contemporanea con diversi paesi europei. Se vi sembra che la figura dell’imperatrice d’Austria sia stata già protagonista di decine di produzioni cinematografiche e televisive (l’interpretazione più famosa resta quella di Romy Schneider), potreste ricredervi guardando questa nuova serie che promette di raccontare in chiave moderna la sua storia d’amore con l’imperatore Franz facendo tesoro del successo dei più seguiti drama in costume del momento, come Bridgerton e The Crown. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

L’arciduchessa Sophie teme che il perdono dei rivoluzionari da parte di Franz venga interpretato come una debolezza. Sissi nel frattempo ha convinto Franz ad adempiere ai suoi doveri coniugali e vuole rimanere incinta il prima possibile. Individua Fanny e va da lei in incognito per un consiglio. Sissi rimane presto incinta, e per risparmiarla Franz si diverte con un’amante . Dopo un’altra visita a Fanny, Sissi viene riconosciuta come imperatrice sul Kohlmarkt ed è circondata dalla gente. Dopo il suo ritorno, l’arciduchessa Sophie rimprovera severamente Sissi.

Dopo un attacco dei partigiani in Lombardia, Franz pensa di combattere, ma il suo aiutante di campo, il conte Grünne, glielo sconsiglia. La contessa Esterházy organizza un incontro segreto per Sissi con il conte Andrássy, che vuole coinvolgere Sissi per aiutare a raggiungere una pace duratura in Ungheria. Andrássy chiede la fine dell’oppressione degli ungheresi da parte dell’imperatore e delle sue truppe, nonché la dignità e l’autodeterminazione per il suo popolo. Consegna a Sissi una lettera per l’imperatore. Con Sophie, Sissi non dà alla luce l’agognato erede maschio al trono. Durante il battesimo, Franz viene assalito e ferito al collo con un coltello.

L’imperatore è sopravvissuto al tentativo di assassinio nella chiesa, l’attentatore è un ungherese. Dopo la sua guarigione, Franz va in guerra in Lombardia. Intanto Sissi cura i feriti in un ospedale militare di Laxenburg, dove è ricoverato anche il conte Grünne gravemente ferito e il suo avambraccio deve essere parzialmente amputato.

Nel corso della seconda puntata di Sissi, Elisabeth si reca poi a Solferino per vedere suo marito, che minaccia di perdere la guerra. Lì gli porge la lettera che ha ricevuto per lui dal conte Andrássy e che Franz sta piangendo. Dopo aver appreso che Sisi è di nuovo incinta, sospetta che Andrássy sia il padre del bambino. Con Gisela Elisabeth porta la sua seconda figlia.

Alla fine l’imperatore decide di incontrare Andrássy ad un ricevimento a Buda, dove Sissi lo accompagna e dove fa da interprete. Franz annuncia il perdono degli insorti e firma un trattato di pace con gli ungheresi. L’assassino viene avvistato di nuovo al ricevimento, ma viene sopraffatto e ucciso dal conte Andrássy. Poco dopo, la coppia imperiale riceve la notizia che la loro figlia Sophie sta male.

Dopo la morte della piccola principessa Sophie, Sissi la riporta a Vienna per la sepoltura. Mentre Elisabeth piange, lascia bruciare tutti i suoi vestiti e d’ora in poi veste solo di nero, Franz si butta nel lavoro. Non ultimo perché Napoleone III rivendica per sé i territori degli Asburgo nell’Italia settentrionale.

A causa di un amuleto, il conte Grünne sospetta che l’assassino fosse in contatto con Fanny, che aveva lo stesso amuleto. Grünne informa Sissi di questo sospetto, che poi affida Gisela alle cure di sua suocera, l’arciduchessa Sophie. Fanny viene portata via dalle guardie e impiccata al patibolo. Prima di morire, Fanny chiede a Sissi di prendersi cura di sua figlia Marie.

A Laxenburg, Sissi sorprende Franz a letto con un’amante e gli chiede di porre fine alla guerra e di negoziare con Napoleone. Chiede aiuto anche a sua madre Ludovica: la Confederazione tedesca dovrebbe sostenere l’imperatore nelle trattative con Napoleone. Durante le trattative, Sissi minaccia Napoleone di usare contro di lui, se necessario, le truppe della Confederazione tedesca. L’imperatore francese dichiara subito guerra agli Ausburgo salvo poi accettare la fine della guerra dopo l’entrata di sua moglie nelle trattative. Infine, Grünne trova Marie, che Sissi prende in custodia rispondendole che era amica di sua madre.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Sissi, la serie tv in onda su Canale 5? In tutto andranno in onda due puntate da tre episodi ciascuna (totale: sei episodi). La prima andrà in onda in replica martedì 6 giugno 2023; la seconda e ultima martedì 13 giugno 2023. Ma vediamo la programmazione nel dettaglio (attenzione: potrebbero esserci delle modifiche):