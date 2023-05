Chi è Simone Baldini, l’atleta paralimpico ospite a Oggi è un altro giorno

Chi è Simone Baldini, l’atleta paralimpico ospite a Oggi è un altro giorno? Simone Baldini è la persona ritratta in una foto che ha raccontato l’alluvione in Emilia-Romagna e diventata virale nel giro di poche ore. Residente a San Marino, ha vinto nel 2015 il titolo europeo di triathlon e ha gareggiato in handbike con Alex Zanardi. Nello scatto spala fango in sedia a rotelle a Forlì. “Io non sapevo proprio nulla di quella foto”, ha detto al Corriere della Sera. “Domenica sono tornato a casa tardi e ho cominciato a ricevere messaggi, emoticon, complimenti. Poi mi hanno girato pure la foto. Che posso fare? Volevo solo dare una mano”.

Simone Baldini ha poi raccontato di essere andato ad Alfio Sciacca in anonimato: “Neanche i miei genitori sapevano nulla. C’era la sorella della mia compagna che si stava organizzando su Instagram per fare qualcosa in favore degli alluvionati dell’Emilia-Romagna. Ci ha detto che, se volevamo, potevamo aggregarci anche noi e siamo andati. Ho avuto tante manifestazioni di affetto. Vedermi in carrozzina spingeva molti ad avvicinarsi, darmi una pacca sulla spalla dicendomi che il mio gesto dava loro molta carica. Hanno perso tutto nel giro di una notte e forse si sono sentiti meno soli”.

“Fatica? In quei momenti non senti niente perché sai che c’è chi sta soffrendo più di te. Comunque è stato più faticoso di una gara di triathlon”. Suo padre, racconta, è vigile del fuoco: “Anche io sognavo che un giorno avrei fatto il pompiere. Poi mi è successa questa cosa alle gambe e ho fatto altro. Ora è capitata l’occasione e non mi sono tirato indietro”.