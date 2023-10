Chi è Simona Izzo: la moglie di Ricky Tognazzi, concorrente di Ballando con le stelle 2023

Simona Izzo è la moglie di Ricky Tognazzi, attuale concorrente di Ballando con le stelle 2023. Si tratta di una delle coppie dello spettacolo più amate e affiatate. Attrice, scrittrice, doppiatrice, regista, Simona Izzo è spesso ospite e opinionista nei talk televisivi, portando la sua simpatia e competenza. All’anagrafe Simonetta Izzo, è nata a Roma il 22 aprile 1953.

Figlia del doppiatore e direttore del doppiaggio Renato Izzo, ha iniziato la carriera nel mondo dello spettacolo come doppiatrice sin dalla tenera età, arrivando a vincere il Nastro d’argento nel 1990 per il doppiaggio di Jacqueline Bisset nel film Scene di lotta di classe a Beverly Hills. L’esordio alla regia, però, è arrivato nel 1986, dirigendo insieme alla sorella Rosella il film Parole e baci. Nel 1994, poi, ha diretto Maniaci sentimentale, che le vale il David di Donatello, come miglior regista esordiente. Nel 2017, poi, ha diretto Lasciami per sempre e con il marito Ricky Tognazzi ha diretto le fiction di Canale 5 di successo, L’amore strappato e Svegliati amore mio. Simona Izzo, tra l’altro, ha partecipato anche alla prima edizione di Pechino Express e nel 2016 ha esordito come drammaturga teatrale con lo spettacolo Figli, mariti, amanti.

Vita privata

Nel 1975 ha sposato Antonello Venditti, da cui ha avuto il figlio Francesco, oggi anche lui attore e doppiatore. Nel 1978 la coppia ha divorziato, e Simona Izzo più tardi ha rivelato che Antonello la tradì: “Se il mio bellissimo marito mi avesse tradito con una donna più bella, di un certo calibro, anche laureata… ok va bene, ci posso pure stare, lo rispetterei. Me ne sarei fatta una ragione. Ma con una come quella no. Assolutamente no!”. Oggi Simona Izzo e Antonello Venditti sono tornati in buoni rapporti.

Successivamente ha avuto una storia con Maurizio Costanzo ma nel 1995 ha sposato Ricky Tognazzi, suo attuale compagno nella vita e sul lavoro da quasi 40 anni. “La nostra vita è un festival di amore, eventi, passioni e noi siamo i registi di questa vita. Ci chiamiamo “il circo Tognizzo”, ci sono i figli, quattro cani, il domatore è Ricky. Lui sostiene che sono la tigre, la leonessa, ma chi comanda, mi creda, è lui, con quest’aria british da leader naturale, che non deve gridare per avere le cose”, ha dichiarato lei. Non ha mai fatto segreto di soffrire di disturbi dell’umore e di essere bipolare. Simona Izzo ha doppiato il “puffo odiatore” nei puffi. Inoltre ha ammesso di essere ricorsa alla chirurgia estetica e di andarne fiera.

Ricky Tognazzi è nato il 1 maggio del 1955 a Milano. Figlio di due attori, è stato sposato con Flavia Toso, dalla quale ha avuto una figlia, Sarah, prima di trovare il suo vero amore: Simona!