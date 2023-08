Signora Volpe: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata del 2 agosto su Canale 5

Questa sera, 2 agosto 2023, su Canale 5 dalle 21.25 va in onda la terza puntata di Signora Volpe, la nuova serie in tre puntate in onda in prima serata durante queste settimane estive. Sylvia Fox (interpretata da Emilia Fox) è un’ex spia che ora lavora al quartier generale dell’MI6, l’agenzia di spionaggio a Londra. Delusa del suo nuovo incarico d’ufficio, coglie l’opportunità di prendersi una pausa quando la nipote la invita al suo matrimonio in Italia. Vediamo insieme le anticipazioni e la trama della terza e ultima puntata.

Trama

Nel corso della terza ed ultima puntata di Signora Volpe, stando alle anticipazioni, Adam, l’ex marito e collega di Sylvia, le chiede aiuto per un caso. Sasha Pavlenko, figlio di un politico russo, viene arrestato a Roma per l’omicidio di un altro studente. La donna ha un altro caso importante tra le mani: il rapimento di un maiale tartufo, ma acconsente di indagare per Adam, a malincuore. Sasha viene rilasciato sotto la custodia di Sylvia, e lei scopre che lui e Mario, la vittima, erano amanti. Sylvia viene a conoscenza di un brutto ricatto andato storto. Andando avanti ad investigare, rimane scioccata quando scopre che l’assassino di Mario è qualcuno che conosce bene, o almeno credeva di conoscere.

Signora Volpe: il cast

Protagonista della longeva serie “Testimoni silenziosi”, Emilia Fox interpreta Sylvia Fox, ed è affiancata anche da alcuni attori italiani. La serie è creata da Rachel Cuperman e Sally Griffiths (che arrivano dal mondo dell’Ispettore Barnaby), nel cast troviamo Giovanni Cirifera che ha recitato in Tutti Pazzi per Amore, RIS ed è stato Santo Versace in American Crime Story di Ryan Murphy, e qui è il capitano dei Carabinieri Giovanni Riva. Isabel, la sorella di Syliva, è interpretata da Tara Fitzgerald, mentre Imma Piro (Mina Settembre, I Bastardi di Pizzofalcone) è la nipote. Ecco tutti gli attori di Signora Volpe e i relativi personaggi interpretati.

Emilia Fox (Sylvia Fox)

Tara Fitzgerald (Isabel Vitale)

Giovanni Cirfiera (Capitano Riva)

Matteo Carlomagno (Matteo Vitale)

Imma Piro (Antonella Vitale)

Mehdi Meskar (Samir Hamdani)

Jamie Bamber (Adam Haines)

Issy Knopfler (Alice Shepherd)

Luigi Di Fiore (Ercole Guerra)

Andrea Piedimonte (Salvatore Zampa)

Streaming e tv

Dove vedere Signora Volpe in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 per tre settimane ogni mercoledì dal 19 luglio 2023 alle ore 21.25. Anche in streaming su Mediaset Play e NOW.