Questa sera, sabato 18 gennaio 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Siccità, film diretto da Paolo Virzì. A Roma, in un presente distopico, una serie di personaggi deve fare fronte a una grave siccità che ha ridotto al minimo le riserve di acqua. Un cast eccezionale di attori, con Silvio Orlando, Valerio Mastandrea, Elena Lietti, Tommaso Ragno, Claudia Pandolfi, Vinicio Marchioni, Monica Bellucci, Diego Ribon, Max Tortora, Emanuela Fanelli e molti altri. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film è ambientato a Roma, dove non piove da circa tre anni. Questa arsura provoca una mancanza di acqua e la conseguente sete nella popolazione, che in preda alla ricerca di qualche goccia si ritrova con la mente alterata, arrivando a stravolgere le regole su cui si basa l’intera comunità. Tra questi vi sono un gruppo di personaggi di età ed estrazione sociale diversa, alcuni vittime e altri opportunisti. Tutte queste persone sono alla disperata ricerca di una redenzione, ma non sanno che le loro vite sono legate le une alle altre in un modo alquanto drammatico, così come solo il sardonico fato è in grado di fare.

Siccità: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Siccità, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Silvio Orlando: Antonio

Valerio Mastandrea: Loris

Elena Lietti: Mila

Tommaso Ragno: Alfredo

Claudia Pandolfi: Sara

Vinicio Marchioni: Luca

Monica Bellucci: Valentina

Diego Ribon: Professor Del Vecchio

Max Tortora: Jacolucci

Emanuela Fanelli: Raffaella Zarate

Gabriel Montesi: Valerio

Sara Serraiocco: Giulia

Emma Fasano: Martina

Emanuele Maria Di Stefano: Sebastiano

Malich Cissé: Sembene

Paola Tiziana Cruciani: la madre di Loris

Gianni Di Gregorio: il padre di Loris

Andrea Renzi: il Presidente

Giovanni Franzoni: Filippo

Federico D’Ovidio: Lino

Lorenzo Gioielli: Corrado Zarate

Sara Lazzaro: Rose

Edoardo Purgatori: Pierluigi

Federico Maria Sardelli: direttore d’orchestra

Streaming e tv

Dove vedere Siccità in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – sabato 18 gennaio 2025 – su Rai 3 alle ore 21,20. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.