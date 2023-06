Sherlock Holmes – Gioco di ombre: trama, cast e streaming del film

Sherlock Holmes – Gioco di ombre, film del 2011 diretto da Guy Ritchie e interpretato da Robert Downey Jr. nel ruolo del famoso investigatore Sherlock Holmes e Jude Law nella parte del dottor Watson. Si tratta del seguito di Sherlock Holmes, uscito nel 2009, ed è il secondo film del franchise Warner Bros. sull'investigatore.

Nel 1891, Sherlock Holmes si impossessa di un pacco sottraendolo a Irene Adler e si rende conto che dietro alla sequenza di attentati anarchici che hanno insanguinato l’Europa negli ultimi mesi ci sarebbe il professor James Moriarty, la nemesi del celebre investigatore, che persegue un geniale e oscuro piano, di cui la stessa Irene è una pedina inconsapevole. La donna, che gode della massima stima da parte di Holmes grazie alle sue capacità cognitive, sarà poco dopo assassinata proprio da Moriarty, che la giudica inaffidabile.

All’addio al celibato di Watson, Holmes si imbatte nella misteriosa cartomante Simza. Il detective scopre che il fratello di lei, René, è stato molto probabilmente rapito dagli scagnozzi del professor Moriarty, che lo vuole usare per i suoi oscuri propositi. Dopo aver salvato Simza da un sicario inviato per ucciderla, e aver ricevuto alcune informazioni da suo fratello Mycroft Holmes (che è un alto funzionario dei servizi segreti britannici), Holmes incontra ufficialmente Moriarty. Dopo uno scambio di battute tra i due, Moriarty rivela a Holmes di essere stato lui ad assassinare Irene e di avere tutte le intenzioni di eliminare anche il dottor Watson e sua moglie Mary, che sono appena partiti in luna di miele.

Holmes, dopo avere salvato i due sposi da un attentato su un treno e aver lanciato in un fiume la moglie del dottore per farla recuperare da Mycroft, si reca con Watson a Parigi per trovare la zingara Simza. Costei racconta loro come suo fratello frequentasse da tempo un gruppo di anarchici, che negli ultimi tempi aveva collaborato con Moriarty; Holmes scopre così un attentato in un albergo di Parigi in cui si sta svolgendo una riunione d’affari tra industriali, ma non riesce a sventarlo e gli industriali finiscono tutti vittime dell’esplosione, coprendo l’unico obiettivo a cui Moriarty era interessato: un ricco personaggio dell’industria bellica, proprietario di un’importante fabbrica di armi tedesca.

Robert Downey Jr.: Sherlock Holmes

Jude Law: dottor John Watson

Noomi Rapace: Madame Simza

Jared Harris: professor James Moriarty

Stephen Fry: Mycroft Holmes

Paul Anderson: colonnello Sebastian Moran

Kelly Reilly: Mary Morstan

Rachel McAdams: Irene Adler

Geraldine James: Mrs. Hudson

Eddie Marsan: ispettore Lestrade

William Houston: agente Constable Clark

Wolf Kahler: dott. Hoffmanstal

Thierry Neuvic: Claude Ravache

