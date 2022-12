Chi è Shari, cantante in gara a Sanremo Giovani 2022

Chi è Shari, cantante in gara a Sanremo Giovani 2022? Si tratta di un’artista classe 2002, nata in provincia di Gorizia, precisamente a Monfalcone. Partecipa alla finale di Sanremo Giovani. Si giocherà quindi questa grande opportunità per arrivare tra i Big di Sanremo 2023. I sei vincitori di questa sera, 16 dicembre, approderanno infatti all’Ariston. Shari porta in questa finale il brano Sotto voce. Si trasferisce con la famiglia a Udine e a soli 7 anni ha già le idee chiarissime circa il suo futuro: diventerà una cantante. Inizia a prendere lezioni di pianoforte e a scrivere le sue canzoni.

Shari inizia a frequentare la scuola di musica The Groove Factory, e frequenta diversi workshop per migliorare nel canto, tra cui quello del celebre autore Bungaro. Il suo nome è Shari Noioso, ma tutti la conoscono semplicemente come Shari. Il grande pubblico la conosce già per aver preso parte a Tu sì que vales, quando aveva 13 anni, e poi grazie ai duetti con Salmo ne L’angelo caduto e con Fedez.

A soli 12 anni partecipa a VideoLive Festival, lasciando tutti a bocca aperta con una cover di Christina Aguilera. Nel 2015 Shari è a Tu si que vales, stupendo i giudici con la sua performance di The sound of The silence. Dopo questa esperienza viene notata dal duo di cantanti Benji e Fede e viene inoltre invitata dal trio Il volo per accompagnarli in tour in giro per l’Italia. Prova ad entrare ad Amici ma non supera le selezioni. Ora la grande opportunità di Sanremo Giovani 2022 con il brano Sotto voce. Già molto popolare, Shari è seguita su Instagram da oltre 65mila persone.

Streaming e tv

Abbiamo visto chi è Shari, ma dove vedere Sanremo Giovani 2022 in diretta tv e live streaming? La finale della competizione andrà in onda, come detto, stasera – venerdì 16 dicembre 2022 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.