Sergente Rex: trama, storia vera, cast e streaming del film su Canale 5

Questa sera, domenica 25 giugno 2023, va in onda su Canale 5 dalle 21.25 Sergente Rex, un film del 2017 diretto da Megan Leavy. Quella narrata è una storia vera che racconta di Megan e del cane Rex. Di seguito vediamo qual è la trama e chi figura nel cast.

Trama

La storia segue Megan Leavy, una giovane marine dell’unità artificieri che parte per il fronte e raggiunge l’Iraq in compagnia di un fidato braccio destro. Non poteva che volere con sé Rex, cane antibomba con il quale ha un legame fortissimo. Il pastore tedesco è stato addestrato per affrontare il campo di battaglia assieme a Megan. Ed è grazie al suo supporto se la giovane marine è stata in grado di portare a termine oltre 100 missioni nei territori più ostili, mettendo in salvo tantissime vite umane. Un giorno, Megan e Rex restano coinvolgi in uno scontro e riportano ferite in seguito ad un’esplosione. Megan è costretta a congedarsi, mentre Rex rischia di essere soppresso. Tornata alla vita civile, l’ex marine è disposta a tutto pur di ritrovare Rex e tenerlo con sé, salvandolo dalla morte.

Sergente Rex: il cast del film

Ora che abbiamo analizzato la trama, vediamo invece chi fa parte del cast del film Sergente Rex. Ad interpretare la coraggiosa Megan è Kate Mara. Nel cast appare anche Tom Felton, noto soprattutto al pubblico cinematografico per aver interpretato Draco Malfoy nella saga di Harry Potter. Un altro attore indispensabile nella pellicola è Ramon Rodriguez.

Streaming e TV

Dove vedere Sergente Rex in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, la pellicola va in onda domenica 25 giugno 2023 in prima serata su Canale 5. Per seguire la diretta è necessario sintonizzarsi al tasto 5 del telecomando o 105 di Sky. Chi invece vuole seguire il film in live streaming può accedere a MediasetPlay.