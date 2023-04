Serenity – L’Isola dell’Inganno: trama, cast e streaming del film

Stasera, 27 aprile 2023, alle ore 21,15 su Sky Cinema Uno va in onda Serenity – L’Isola dell’Inganno, film thriller del 2019 diretto da Steven Knight con Matthew McConaughey e Anne Hathaway, dalla durata di 106 minuti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio, la trama e il cast.

Trama

In fuga dal suo passato, Baker Dill si è ritirato su un’isola al largo della Florida. Solitario e irascibile, nelle battute di pesca insegue senza speranza un tonno gigante, mentre a terra, tra una bevuta e l’altra, frequenta la matura Constance. Un giorno l’ex moglie Karen si presenta sull’isola e gli chiede di salvare lei e il loro figlio dal nuovo e violento marito. La donna propone a Baker di gettare l’uomo in acqua durante una gita in barca, in cambio di 10 milioni di dollari. Diviso fra la nuova vita e quella da cui è fuggito, tentato dal denaro ma roso dai dubbi, Baker si ritrova in una realtà che non riesce a gestire, pupazzo nelle mani di un misterioso burattinaio…

Serenity – L’Isola dell’Inganno: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Serenity – L’Isola dell’Inganno, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Matthew McConaughey: John Mason / Baker Dill

Anne Hathaway: Karen Zariakas

Diane Lane: Constance

Jason Clarke: Frank Zariakas

Djimon Hounsou: Duke

Jeremy Strong: Reid Miller

Charlotte Butler: Lois

David Butler: Jack

Rafael Sayegh: Patrick Zariakas

Kenneth Fok: Lionel

Garion Dowds: Samson

Redd Pepper: Playmouth DJ

Streaming e tv

Dove vedere Serenity – L’Isola dell’Inganno in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 27 aprile 2023 – alle ore 21,15 su Sky Cinema Uno. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.