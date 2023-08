Serafino: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, sabato 19 agosto 2023, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Serafino, film del 1968 diretto da Pietro Germi con Adriano Celentano. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio, la trama e il cast.

Trama

Montagne al confine tra Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche, nel Comune di Arquata del Tronto, il giovane Serafino Fiorin, pastore del gregge dell’avido zio Agenore e della bonaria zia Gesuina, dopo essere tornato dal servizio militare a Milano, congedato anzitempo per insufficienza mentale, rivede una sua giovane cugina, Lidia, e ne diventa l’amante. Nel frattempo, ha modo di incontrare anche Asmara, una prostituta, madre di quattro bambini, con la quale riallaccia una relazione. Quando la zia Gesuina muore d’infarto, Serafino, che era il suo prediletto, si trova erede di tutti i suoi beni e comincia a beneficare i suoi amici con generosità, dando l’impressione di voler dilapidare il patrimonio, per la costernazione di suo zio Agenore, che riesce a farlo interdire.

Questo avvenimento non turba Serafino, che, una sera, accetta di passare la notte nella camera di Lidia, dove però lo aspetta lo zio Agenore, che lo costringe ad accettare le nozze con la figlia. Giunto in chiesa per il matrimonio, Serafino dice “sì” molte volte, ma in modo sbagliato, davanti al celebrante. Sposerà alla fine Asmara, per creare insieme a lei un nuovo tipo di famiglia, adatto al suo spirito indipendente e scanzonato.

Serafino: il cast

Abbiamo visto la trama di Serafino, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Adriano Celentano: Serafino

Ottavia Piccolo: Lidia

Saro Urzì: zio Agenore; padre

Francesca Romana Coluzzi: Asmara

Amedeo Trilli: oste

Gino Santercole: caporale

Benjamin Lev: Armido

Giosue Ippolito: Rocco

Nazzareno Natale: Silio

Luciana Turina: zia

Oreste Palella: avvocato dell’accusa

Ermelinda De Felice: zia Armida

Gustavo D’Arpe: medico militare

Roberto De Silvestro: soldato

Piero Gerlini: brigadiere

Nerina Montagnani: zia Gesuina

Streaming e tv

Dove vedere Serafino in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 19 agosto 2023 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.