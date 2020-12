Selvaggi: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 29 dicembre 2020, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Selvaggi, film del 1995 diretto da Carlo Vanzina con Leo Gullotta, Ezio Greggio e tanti altri attori italiani. Ma vediamo insieme tutte le informazioni sulla commedia.

Trama

Bebo, chirurgo plastico milanese in vacanza nel Centroamerica sulla barca dell’amica Daniela Bellotti, s’inalbera dopo aver scoperto Elena a letto con un amico; convinto di esser stato tradito poiché riteneva che lei fosse la sua fidanzata, decide di tornare in Italia. All’aeroporto in attesa per un volo locale per L’Avana, casualmente, incontra l’amica e fotografa toscana Carlina in compagnia con due modelle statunitensi, Cindy e Linda. Insieme a loro, altri sette turisti italiani si ritrovano in viaggio su un aereo cubano: l’impiegato alle poste romano e comunista militante Mario Nardone con la moglie Cinzia, l’animatore turistico veneto Jimmy, il disoccupato barese Felice ed il professore di geografia napoletano Luigi Pinardi con la sorella Marisa. Durante il volo, il velivolo accusa un’improvvisa avaria nell’impianto elettrico; tutti gli occupanti precipitano inesorabilmente su un’isola sconosciuta nel Mar dei Caraibi; dopo la fuga del pilota con i viveri raccolti dai passeggeri e con l’unica scialuppa di salvataggio presente sull’aereo, i superstiti si ritrovano a vivere una vera e propria esperienza alla Robinson Crusoe.

Selvaggi: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Selvaggi, ma qual è il cast del film in onda stasera su Rete 4? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Ezio Greggio: Bebo

Leo Gullotta: Luigi Pinardi

Antonello Fassari: Mario Nardone

Emilio Solfrizzi: Felice

Franco Oppini: Jimmy

Cinzia Leone: Cinzia Nardone

Monica Scattini: Carlina

Carmela Vincenti: Marisa Pinardi

Cash Casia: Cindy

Michele Merkin: Linda

Isaac George: pilota cubano

Streaming e tv

Dove vedere Selvaggi in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 29 dicembre 2020 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

