Sei pezzi facili: cast, quante puntate e streaming

Da sabato 19 novembre 2022 alle ore 22 su Rai 3 va in onda Sei pezzi facili, sei adattamenti di altrettante opere di Mattia Torre diretti tutti da Paolo Sorrentino. Le pièce teatrali dell’autore scomparso nel 2019, dalle quali sono stati tratti sono: Migliore, Gola, Perfetta, Qui e ora, 465 e In mezzo al mare. Andranno in onda dal 19 novembre, e per cinque sabati consecutivi. “Mi manca molto Mattia, era una persona straordinaria che si faceva amare con facilità – ha detto Sorrentino presentando il progetto -. Siamo stati amici, ci siamo frequentati a sprazzi, che sono stati belli e intensi. Ho rimpianto di non averlo frequentato di più. Questo lavoro in qualche modo è servito anche a me per poter sentire ancora una volta la sua voce”. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel detaglio.

Cast

Ma qual è il cast di Sei pezzi facili? Tutti gli attori, scelti da Mattia Torre per interpretare i suoi indimenticabili personaggi, sono tornati in scena per questo allestimento. Si tratta di Valerio Mastandrea in Migliore che apre la serie, Geppi Cucciari in Perfetta (26 novembre), Valerio Aprea e Paolo Calabresi in Qui e ora (il 3 dicembre), Giordano Agrusta, Massimo De Lorenzo, Cristina Pellegrino, Carlo De Ruggieri in 456 (il 10 dicembre), e ancora Valerio Aprea in In mezzo al mare e Gola (il 17 dicembre).

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Sei pezzi facili? In tutto andranno in onda cinque puntate: la prima sabato 19 novembre 2022; la quinta e ultima sabato 17 dicembre 2022. Ma vediamo la programmazione nel dettaglio:

Prima puntata (Migliore): sabato 19 novembre 2022

Seconda puntata (Perfetta): sabato 26 novembre 2022

Terza puntata (Qui e ora): sabato 3 dicembre 2022

Quarta puntata (456): sabato 10 dicembre 2022

Quinta puntata (In mezzo al mare e Gola): sabato 17 dicembre 2022

Streaming e tv

Dove vedere Sei pezzi facili in diretta tv e live streaming? Le cinque puntate in programma andranno in onda il sabato sera alle ore 22 su Rai 3. Sarà possibile seguire o rivedere tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.