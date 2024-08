Segreti di famiglia: le anticipazioni (trama e cast) della decima puntata

Questa sera, domenica 11 agosto 2024, alle ore 21,30 va in onda in prima serata Segreti di famiglia, la nuova fiction turca in onda su Canale 5 che ci farà compagnia per tutta l’estate. Protagonisti gli attori Pinar Deniz e Kaan Urgancıoğlu (l’Emir di Endless Love). La soap ruota attorno a un’avvocata impavida e a un procuratore rispettato i cui percorsi si incrociano durante un’indagine su un crimine. Vediamo insieme trama e cast di questa sera.

Trama e anticipazioni

Dopo la confessione di Engin davanti a Ceylin e l’arresto del ragazzo, Yekta si reca da Pars con Engin, portando la documentazione che serve a comprovare la versione del figlio. Pars non è convinto e fa notare all’avvocato le incongruenze del caso. Decide quindi di richiedere un mandato di perquisizione e ordina ad Eren di sovrintendere personalmente. Nel piazzale antistante l’ingresso della villa di Yekta, viene ritrovata una macchia di sangue e Pars chiede ad Eren di prenderne un doppio campione senza farsi notare. Yekta fa sostituire il campione da Cunyet che si introduce furtivamente nel laboratorio della scientifica. Engin viene portato in tribunale e lì dichiara di non essere lui l’assassino di Inci, ma suo padre Yekta. L’avvocato va subito da Pars per convincerlo a far arrestare definitivamente Engin, minacciandolo di svelare un suo grande segreto.

Segreti di famiglia: il cast

Abbiamo visto la trama di Segreti di famiglia, ma qual è il cast della serie tv? Protagonista è Kaan Urgancıoğlu, che il pubblico di Canale 5 ha già conosciuto e apprezzato in Endless Love. Tra gli attori anche Pınar Deniz famosa in Turchia grazie al serial drammatico Kırmızı Oda. Tra gli interpreti secondari più importanti ci sono Başak Gümülcinelioğlu, star della serie DayDreamer – Le ali del sogno, che nel 2023 si aggiudica un Premio come Miglior attrice non protagonista agli Ayakli Gazete TV Stars Awards.