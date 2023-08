Scusate se esisto: trama, cast e streaming del film

Stasera, mercoledì 30 agosto 2023, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Scusate se esisto, film del 2014 diretto da Riccardo Milani, con protagonisti Paola Cortellesi e Raoul Bova. Il film è ispirato dal progetto dell’architetta italiana Guendalina Salimei per la riqualificazione del Corviale. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Con una brillante carriera professionale a Londra alle spalle, Serena, architetta di origine abruzzese, decide di ritornare a lavorare in Italia, a Roma. Per una donna ottenere un posto di lavoro all’altezza della sua qualifica si rivela tuttavia difficile e, per ottenere un progetto di riqualificazione del quartiere di Corviale, decide di farsi passare per l’assistente di un architetto di sesso maschile. A Roma intanto conosce Francesco, uomo gay divorziato, con il quale stringe una profonda amicizia e a cui chiederà proprio di essere il fantoccio per il suo progetto.

Scusate se esisto: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Scusate se esisto, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Paola Cortellesi: Serena Bruno

Raoul Bova: Francesco

Corrado Fortuna: Pietro

Lunetta Savino: Michela

Marco Bocci: Nicola

Ennio Fantastichini: Dott. Ripamonti

Cesare Bocci: Volponi

Stefania Rocca: Maria

Federica De Cola: Martina

Beatrice Vendramin: Monica

Simon Grechi: Marco

Antonio D’Ausilio: Impiegato finto tifoso Juventus

Filomena Macro: zia Clementina (zia di Serena)

Franca Di Cicco: la mamma di Serena

Ermanno Spera: Slave72

Valeria Flore: Cameriera

Streaming e tv

Dove vedere Scusate se esito in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 30 agosto 2023 – alle ore 21,20 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.