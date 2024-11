Scontro tra titani: trama, cast e streaming del film

Stasera, lunedì 18 novembre 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Scontro tra titani (Clash of the Titans), film del 2010 diretto da Louis Leterrier. Il film, uscito negli Stati Uniti d’America il 2 aprile 2010 e in Italia a partire dal 16 aprile, è il remake del film del 1981, ispirato al mito greco dell’eroe Perseo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film inizia con un’introduzione nella quale viene raccontato che nella notte dei tempi, i potenti Titani si scontrarono con i loro stessi figli, gli Dèi dell’Olimpo. Il più crudele fra di loro, Ade, creò un gigantesco mostro marino per aiutare gli dèi nella battaglia: il Kraken. Dopo aver sconfitto i Titani, Zeus diventò il capo degli dèi, Poseidone il re dei mari mentre ad Ade toccarono, per inganno da parte del fratello Zeus, gli Inferi. Mentre l’Olimpo governava, Ade tramava vendetta contro tutti gli dèi, e specialmente contro i fratelli Zeus e Poseidone.

Un pescatore trova una cassa e, aprendola, trova all’interno la morta Danae con il suo figlio neonato ancora vivo: Perseo. Anni dopo, il pescatore e la sua famiglia hanno ormai cresciuto Perseo, finché un giorno arrivando nelle scogliere di Argo assistono a uno spettacolo incredibile: i soldati di Argo hanno appena demolito la statua raffigurante Zeus. Ade, furioso, inizia a fare strage dei soldati facendo però affondare la famiglia adottiva di Perseo mentre questo, rimasto senza sensi nel tentativo di salvarli, viene recuperato dai soldati sopravvissuti.

Questi lo portano alla reggia di Argo, dove dimorano il re Cefeo e la regina Cassiopea, insieme alla bellissima principessa Andromeda (preoccupata per le continue ribellioni dei genitori contro gli olimpici). Cassiopea si vanta della bellezza di Andromeda offendendo gli dèi, ma la sua superbia viene presto punita con l’ennesima apparizione di Ade, che uccide tutti i soldati e la regina. Il dio ordina che Andromeda venga sacrificata in pasto al Kraken entro dieci giorni o Argo verrà distrutta dal mostro marino. Perseo, riconosciuto come semidio, viene imprigionato alla reggia e torturato da Draco, il generale dell’esercito di Argo, finché non si deciderà circa il fare qualcosa per salvarli.

Scontro tra titani: il cast

Abbiamo visto la trama di Scontro tra titani, ma qual è il cast completo del film in onda su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Sam Worthington: Perseo

Liam Neeson: Zeus

Ralph Fiennes: Ade

Gemma Arterton: Io

Mads Mikkelsen: Draco

Alexa Davalos: Andromeda

Jason Flemyng: Acrisio / Calibos

Tine Stapelfeldt: Danae

Luke Evans: Apollo

Izabella Miko: Atena

Liam Cunningham: Solone

Hans Matheson: Ixas

Ashraf Barhom: Ozal

Mouloud Achour: Kucuk

Ian Whyte: Sheikh Suleiman

Nicholas Hoult: Eusebio

Vincent Regan: Cefeo

Polly Walker: Cassiopea

Katherine Loeppky: Cassiopea invecchiata

Luke Treadaway: Prokopion

Pete Postlethwaite: Spyros

Elizabeth McGovern: Marmara

Sinead Michael: Tekla

Ross Mullan: Pemphredo

Robin Berry: Enyo

Graham Hughes: Deino

Martin McCann: Phaedrus

Rory McCann: Belo

Kaya Scodelario: Peshet

Alexander Siddig: Hermes

Tamer Hassan: Ares

Danny Huston: Poseidone

Natal’ja Vodjanova: Medusa

Streaming e tv

Dove vedere Scontro tra titani in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 18 novembre 2024 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediset Infinity.