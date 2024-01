Nuovo scontro tra Bianca Berlinguer e Alessandro Sallusti. Nel corso dell’ultima puntata di Cartabianca, il direttore de Il Giornale ha punzecchiato la conduttrice e Gad Lerner, chiedendo loro se si considerano ‘anticomunisti’.

“Siccome c’è una risoluzione della Commissione europea, che equipara il nazifascismo al comunismo, io chiedo ufficialmente a Bianca Berlinguer e a Gad Lerner se si dichiarano anticomunisti“, ha domandato Sallusti, che si è visto ricevere come risposta un secco ‘no’ da parte del saggista del Fatto. Più ‘vivace’, invece, la replica della giornalista, che ha detto di non sottrarsi a domande che la riguardano in prima persona: “A parte che io sono la conduttrice. Dopo di che, l’anticomunismo… Io dico che i comunisti italiani… Vabbè ma lui fa sempre domande sgradevoli“, ha esordito, tra le sovrapposizioni delle voci dei presenti.

“Lui deve tirare in ballo sempre la mia storia personale ma io non mi sottraggo, caro Alessandro Sallusti, a domande che riguardano la mia storia personale, anche se lo trovo davvero molto sgradevole – ha continuato -. La storia del Partito Comunista Italiano è molto diversa da quella del Partito Comunista Sovietico”, ha convintamente affermato la Berlinguer, che si è sentita ripetutamente dire da Sallusti che: “Per l’Unione europea il nazifascismo è equiparabile al comunismo”. “Il Partito Comunista prese le distanze da quello sovietico molti, molti, molti anni fa, condannandolo esplicitamente”, ha sottolineato la conduttrice. “Prendo atto che tu non ti dissoci dal comunismo, ne hai facoltà“, ha chiosato Sallusti. “Dal Partito Comunista Italiano sicuramente no“, è l’ultima risposta della Berlinguer sul tema, prima di lanciare un servizio di un collega.