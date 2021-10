Scherzi a parte: lo scherzo a Elisabetta Gregoraci (Video)

Stasera, domenica 17 ottobre 2021, a Scherzi a parte (sesta puntata) andrà in onda lo scherzo a Elisabetta Gregoraci. Come avrà reagito la showgirl? Dove vedere lo scherzo a Elisabetta Gregoraci? Al momento il video non è stato diffuso da Mediaset, ma lo si potrà trovare – pochi istanti dopo la messa in onda su Canale 5 – sul sito MediasetPlay.it (qui il link). Appuntamento a stasera, domenica 17 ottobre 2021, alle ore 21,30.

Streaming e tv

Dove vedere Scherzi a parte in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – domenica 17 ottobre 2021 – alle ore 21,30 su Canale 5 (tasto 5 o 505 – versione HD – del digitale terrestre). Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone. Quante puntate sono previste per Scherzi a parte? Di seguito la programmazione e completa: