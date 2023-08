Scherzi a parte: le anticipazioni e gli scherzi della seconda puntata oggi, 14 agosto 2023

Questa sera, lunedì 14 agosto 2023, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda in replica la seconda puntata di Scherzi a parte 2022, la sedicesima edizione del varietà incentrato sugli scherzi ai danni dei vip. Alla conduzione per la seconda stagione ci sarà Enrico Papi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Stasera vedremo tanti scherzi a diversi personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport. In particolare vittime di Enrico Papi saranno: Jo Squillo (pare che l’interprete di Siamo donne sia vittima di un nuovo scherzo che riguarderebbe una sua canzone. Infatti, le video-anticipazioni da Scherzi a parte già la mostrano arrabbiata con uno dei complici e anche mentre, evidentemente in preda ai nervi, urla un forte ‘Togli tutto!’ a chi le sta di fronte); Lory Del Santo (che la showgirl veneta e vincitrice de L’Isola dei famosi abbia ricevuto strane visite in casa? Può essere o no che non sia più riuscita a liberarsene?); Ricky Tognazzi (il regista e attore milanese, in una parte dello scherzo, rimprovera alla moglie Simona Izzo di avere il ‘cervello bacato’. Cos’avrà mai combinato?); Enzo Miccio (nel corso della puntata di Scherzi a parte di domenica 25 settembre 2022, il wedding planner e conduttore tv tenta invece in tutti i modi di giustificarsi con un complice (a sua insaputa). Il motivo? Viene messo di fronte ad immagini che sembrano immortalarlo mentre in slip striminziti bussa ripetutamente alla porta. Peccato, però, che nessuno voglia credere al fatto che il protagonista del filmato non sia lui); e Marcell Jacobs (il campione di sport rimane praticamente ingessato per tutto il tempo dello scherzo. Certamente, però, la soluzione migliore per liberarsi non è certo quella di imprecare…).

Streaming e tv

Dove vedere Scherzi a parte in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.