Perché Scherzi a parte 2022 stasera non va in onda: il motivo

Perché Scherzi a parte 2022 stasera – 30 ottobre – non va in onda su Canale 5? Ve lo diciamo subito: nessun cambio di programma, semplicemente – come previsto – è finita la stagione. In tutto sono andate in onda sei puntate: la prima domenica 18 settembre 2022; l’ultima il 23 ottobre 2022. Va però detto che questa stagione dello show non ha entusiasmato e gli ascolti non sono stati all’altezza delle aspettative. Tornerà in onda? Vedremo. Stasera su Canale 5 andrà in scena il film Greenland. Vi siete persi qualche puntata o scherzo? Nessun dramma. Il programma, come detto, è andato in onda la domenica sera alle ore 21,30 su Canale 5 ma è possibile seguirlo anche in streaming on demand tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Vittime

Abbiamo visto perché stasera Scherzi a parte 2022 non va in onda su Canale 5, ma quali sono state le vittime? Tra le vittime degli scherzi che abbiamo visto nel corso delle varie puntate di questa edizione: Iva Zanicchi, Aldo Montano, Federico Fashion Style, Nicolas Vaporidis, fresco vincitore dell‘Isola dei Famosi, Marcell Jacobs, Simona Izzo e Ricky Tognazzi, Veronica Gentili e Roberto Giacobbo (quest’ultimo reso possibile grazie all’intervento dei suoi collaboratori, di una delle figlie e della moglie).