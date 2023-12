Sapiens – Un solo pianeta: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 30 dicembre 2023

Stasera, sabato 30 dicembre 2023, alle ore 21.45 su Rai 3 va in onda Sapiens – Un solo pianeta, l’appuntamento con la divulgazione scientifica e ambientale condotto da Mario Tozzi. Perché Copernico ha fatto la rivoluzione? Da questa domanda parte la puntata di oggi. Altro interrogativo è se lo scienziato Niccolò Copernico debba essere davvero “maledetto” per averci scalzato dal centro dell’universo. E poi, ci sono altre forme di vita intelligente? Noi Sapiens siamo davvero speciali oppure no?

La prima parte della sesta stagione di “Sapiens – Un solo pianeta” si conclude con i ragionamenti sulle conseguenze della cosiddetta rivoluzione copernicana, ripercorrendo la storia l’astronomo polacco che, con la sua geniale intuizione, ha scardinato ogni convinzione sulla centralità dell’uomo: una vittoria dei numeri e della scienza ma una sconfitta per l’umanità intera, orfana di un cosmo creato intorno a lei.

Mario Tozzi va a Padova, dove Copernico compì parte dei suoi studi. In particolare, si visiterà la Cappella degli Scrovegni, dove Giotto ha rappresentato il cielo Stellato nella concezione pre-copernicana, e l’Osservatorio Astronomico di Asiago, dal quale, osservando la volta celeste per come la conosciamo oggi, “Sapiens – Un solo pianeta” va alla scoperta di un universo dotato di un’infinità di mondi compiendo un’indagine per cercare di capire se siamo davvero così speciali nell’universo.

In apertura di puntata nello spazio dedicato ai “Dialoghi di Sapiens”, lo scienziato Mario Tozzi converserà con l’umanista Pietrangelo Buttafuoco sui temi della serata.

Streaming e tv

Dove vedere Sapiens – Un solo pianeta in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda, come detto, oggi – 30 dicembre 2023 – alle ore 21.45 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.