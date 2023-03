Sapiens – Un solo pianeta: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 18 marzo 2023

Stasera, sabato 18 marzo 2023, alle ore 21.45 su Rai 3 va in onda Sapiens – Un solo pianeta, l’appuntamento con la divulgazione scientifica e ambientale condotto da Mario Tozzi. In viaggio attraverso una terra ricca di forme di vita antichissime e di testimonianze geologiche arcaiche e imponenti: il Marocco come ancora non è stato mai presentato, tra cime innevate, fiumi rosso sangue e fossili dalle forme bizzarre e preziose. Per osservare il nostro pianeta in maniera diversa e scoprirlo più mutevole, più veloce e, per certi versi, anche più fragile.

I movimenti della Terra sono lentissimi o è possibile osservarne alcuni nell’arco di 24 ore? Di quanto crescono tutti gli alberi della Terra nell’arco di una giornata? E quanto nuovo territorio viene creato da tutti i vulcani? In quanto tempo i fiumi scavano il proprio letto? Esistono fenomeni naturali che possono essere toccati con mano nel corso di sole 24 ore e Sapiens ha provato a raccontarli e a toccarli con mano negli ampi territori del Marocco sud-orientale. In questa puntata si scopriranno le profonde gole scavate dall’acqua attraverso le montagne dell’Atlante; le dune di El Chebbi, la cui sabbia concima le giungle dall’altra parte dell’oceano; scopriremo rocce che una volta erano il fondale del mare, e le antiche Kasbah, i tipici villaggi fortificati di fango, pietre e paglia che proteggevano le vie carovaniere.

Streaming e tv

Dove vedere Sapiens – Un solo pianeta in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda, come detto, oggi – 18 marzo 2023 – alle ore 21.45 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.